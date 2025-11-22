Vizinhos de Bolsonaro celebram sua prisão: "vai ter churrasco!"

247 - Nas primeiras horas da manhã deste sábado (22), o clima no condomínio onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília, era de aparente silêncio. Com o passar das horas, no entanto, mensagens trocadas no grupo de WhatsApp do condomínio começaram a revelar um ambiente mais descontraído. Entre os vizinhos, surgiram comentários em tom de celebração, ainda que de forma indireta. Um morador escreveu: “Bom dia. Tem lenha na minha casa”. Outro respondeu em seguida: “Hoje tá bom pra fazer churrasco”.

Na sequência, um vizinho do ex-presidente acrescentou: “Hoje é véspera do meu aniversário. Adoro comemorar antes. Vamos fazer uma festa aqui em casa. Espero não incomodar os vizinhos”. As interações, embora breves, indicaram que parte dos moradores enxergou o momento como propício para confraternizações.

Pouco depois, um participante do grupo compartilhou a música “É hoje”, conhecida na voz de Caetano Veloso, destacando o trecho “Diga, espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu” — gesto interpretado por alguns como uma referência direta ao novo cenário político após a detenção de Bolsonaro.

Segundo relatos obtidos pelo Metrópoles, apesar de não haver comemoração coletiva nas áreas comuns do condomínio, a movimentação nas residências aumentou ao longo da manhã, sugerindo pequenas reuniões privadas. Moradores afirmaram que o medo de tensionar o ambiente ainda existia, mas que o clima geral era de alívio.