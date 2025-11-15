População do Distrito Federal terá transporte gratuito com Vai de Graça nas festas de fim de ano

247 – A população do Distrito Federal terá transporte público gratuito durante as festas de fim de ano por meio do programa Vai de Graça. A iniciativa, que já se tornou uma das principais ações sociais do Governo do Distrito Federal (GDF) em grandes datas, será ativada novamente para atender ao público do evento Nosso Natal, que ocorrerá na Esplanada dos Ministérios. A informação foi divulgada pela Agência Brasília, com dados fornecidos pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF).

Segundo a Agência Brasília, a gratuidade abrangerá ônibus e metrô, com objetivo de facilitar o deslocamento da população e ampliar o acesso às atividades culturais promovidas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF). Além das datas festivas tradicionais, o programa também terá dias extras, que serão definidos em decreto do GDF.

Reforço nas linhas para atender ao público

A Semob-DF informou que está ajustando a operação do transporte público para garantir fluidez e segurança nos deslocamentos durante o Nosso Natal. O secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves, destacou que a pasta trabalha de forma integrada com a Secec para atender à demanda prevista.

“Estamos em contato com a pasta para definir a data de início da programação do transporte público coletivo da capital. O Nosso Natal é bastante movimentado e teremos de programar reforço nas linhas, sobretudo as que se destinam à Rodoviária do Plano Piloto”, afirmou Gonçalves. Ele acrescentou que a programação detalhada das linhas será divulgada em breve.

Datas com gratuidade garantida

Neste ano, tanto o Natal quanto o Ano Novo cairão em uma quinta-feira. Pelo regulamento do Vai de Graça, haverá gratuidade no transporte público nessas duas datas e também no domingo 28 de dezembro. O GDF ainda deve publicar um decreto listando outros dias de circulação gratuita, conforme a demanda e o planejamento operacional.

A iniciativa reforça o esforço do governo para estimular a participação da população nas celebrações públicas de fim de ano, garantindo inclusão, segurança e mobilidade durante um dos períodos de maior movimento na capital federal.