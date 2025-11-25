Gás do Povo: mais de 10 mil famílias atendidas em apenas 24 horas de programa

247 - Em apenas 24 horas, um total de 10.157 famílias já retirou sua recarga de gás nas 10 capitais listadas na 1ª Fase do programa Gás do Povo, informou o governo federal na tarde desta terça-feira (25).

Cerca de 1 milhão de famílias vão receber gás de cozinha gratuitamente nas dez capitais contempladas na primeira fase da operação, de acordo com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Integram a lista de capitais beneficiadas na primeira fase: São Paulo, Salvador, Fortaleza, Recife, Belém, Belo Horizonte, Goiânia, Natal, Porto Alegre e Teresina.