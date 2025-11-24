Alexandre Silveira participa das primeiras entregas do Gás do Povo, em BH

247 - O programa Gás do Povo começou a operar sua etapa inicial nesta segunda-feira (24), oferecendo recarga gratuita do botijão de 13 quilos em dez capitais brasileiras. Em Belo Horizonte, onde foram realizadas as primeiras entregas, milhares de famílias já começaram a retirar o benefício, que integra uma das principais ações sociais do governo federal para ampliar o acesso à energia doméstica.

De acordo com informações divulgadas pelo Ministério de Minas e Energia (MME), cerca de 1 milhão de famílias serão atendidas nesta primeira fase. Na capital mineira, o ministro Alexandre Silveira (PSD) participou das primeiras distribuições, que contemplarão 52.191 lares somente na cidade.

Lançado em setembro pelo presidente Lula (PT), no Aglomerado da Serra, também em Belo Horizonte, o programa tem como foco garantir dignidade, segurança e qualidade de vida às famílias de baixa renda. A iniciativa prevê alcançar mais de 15 milhões de beneficiários até março de 2026, quando estará plenamente implementada. Em Minas Gerais, o total estimado é de 1,2 milhão de famílias contempladas.

Durante a agenda na capital mineira, o ministro Alexandre Silveira destacou o impacto social da medida. “É o maior programa de combate à pobreza energética do mundo. O Gás do Povo é alívio nas contas de cada família, uma economia que ajuda a melhorar a alimentação e a qualidade de vida. Ele também protege a saúde de mulheres e crianças em lares que ainda usam lenha, álcool e querosene para cozinhar. É uma maneira de evitar doenças pulmonares e acidentes com queimaduras”, afirmou.

A mobilização gerou grande procura desde as primeiras horas do dia. Maria Izabela da Silva, de 39 anos, foi a primeira a chegar à revenda “Gás do Tião” para garantir a recarga. Mãe solo de Stefane, de 16 anos, ela vive no bairro Santa Efigênia e sustenta a casa com o Bolsa Família e trabalhos informais. "Eu não recebia o Auxílio-Gás e, quando descobri que iria ser beneficiada com o Gás do Povo, ainda este ano, fiquei muito feliz. Sou mãe solo e faço bicos para conseguir sustentar a minha casa e, ainda assim, é difícil. Então, toda ajuda é sempre bem-vinda, principalmente para aliviar o orçamento. E receber o gás é muito simbólico, estou muito agradecida”, disse.

Expansão do benefício e transição do Auxílio-Gás

Nesta etapa inicial, 997,5 mil famílias estão aptas a receber a recarga gratuita em dez estados. Além de Belo Horizonte, estão incluídas Salvador (BA), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Belém (PA), Recife (PE), Teresina (PI), Natal (RN), Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP).

As famílias contempladas fazem parte da ampliação proposta pelo Gás do Povo, que irá triplicar o número de atendidos em relação ao Auxílio-Gás. A ampliação foi possível graças ao aumento de recursos e ao aperfeiçoamento da gestão do benefício.

Enquanto a transição é concluída, os beneficiários do Auxílio-Gás continuarão recebendo o auxílio financeiro até o final de 2025. A partir de 2026, todos serão migrados para o novo programa, passando a receber diretamente as recargas em vez do valor em dinheiro.

Poderão participar famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal per capita de até meio salário mínimo. Elas terão direito a receber entre quatro e seis botijões por ano, conforme a composição familiar.

A retirada é presencial e ocorre em revendas cadastradas. Para ter acesso ao botijão, é necessário apresentar o cartão do Bolsa Família, o cartão do próprio programa ou o CPF. O beneficiário recebe por celular um código de validação que deve ser apresentado no ato da retirada.

Adesão das revendas e cobertura em Belo Horizonte

Belo Horizonte se destaca como a capital com maior adesão de revendas ao programa. Atualmente, 81 estabelecimentos estão cadastrados — o equivalente a 32% das 259 revendas da cidade. Com isso, 69 bairros já contam com cobertura.

Segundo dados do MME, 62% das famílias contempladas na capital mineira moram a menos de 1 km do ponto de retirada. Outras 32% estão localizadas entre 1 e 2 km da revenda mais próxima, facilitando o acesso ao benefício.

Em nível nacional, mais de 5 mil revendas já estão credenciadas, o que representa quase 10% do total do país. O número é atualizado diariamente com a expansão do programa.

A iniciativa segue avançando e se consolidando como uma das principais políticas de apoio às famílias em situação de vulnerabilidade, ao garantir acesso a um insumo essencial para alimentação e segurança doméstica.