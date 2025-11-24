Gás do Povo: Governo Lula inicia distribuição nacional de botijões gratuitos a famílias vulneráveis

247 - O Governo do presidente Lula Brasil dará início nesta segunda-feira (24) à operação nacional do programa Gás do Povo, que assegura a recarga gratuita do botijão de gás de cozinha (GLP 13 kg) para famílias em situação de vulnerabilidade. A informação foi divulgada pela Agência Gov.

A primeira fase deve atender mais de 1 milhão de lares e inaugura a expansão de uma política pública que pretende chegar a mais de 15 milhões de famílias até março de 2026.

A largada da operação envolve dez capitais, selecionadas conforme o número de beneficiários: São Paulo (323 mil famílias), Salvador (170,6 mil), Fortaleza (122,4 mil), Recife (101 mil), Belém (92,8 mil), Belo Horizonte (52 mil), Goiânia (42,5 mil), Teresina (37 mil), Natal (30,5 mil) e Porto Alegre (24 mil).

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou que o programa representa um avanço concreto na redução da pobreza energética e na ampliação do acesso ao chamado “cozimento limpo”. Segundo ele, “estamos garantindo segurança alimentar e qualidade de vida para milhões de brasileiros e brasileiras. A grande marca desse governo do presidente Lula é cuidar das pessoas, e o Gás do Povo é a maior iniciativa de acesso ao cozimento limpo do mundo, concretizando esse objetivo”.

O programa foi lançado em setembro, em Belo Horizonte. Na ocasião, o presidente Lula reforçou o compromisso social da iniciativa ao afirmar que “todo mundo tem que ter direito a comer e, para isso, precisa ter direito ao alimento e ao gás para cozinhar. É por isso que estamos tentando mostrar que o que falta nesse país não é dinheiro, é tratar o povo com o respeito e a decência que o povo brasileiro precisa. O governo tem que ajudar aqueles que não tiveram chance de estudar, que não tiveram oportunidade”.

Além do alívio no orçamento doméstico, o Gás do Povo busca reduzir a dependência de lenha e materiais inflamáveis, ainda utilizados por famílias sem acesso regular ao GLP. A medida protege principalmente mulheres e crianças, diminuindo riscos de saúde e ambientais.

A expectativa do governo é de que, até março de 2026, o programa esteja consolidado como uma das maiores iniciativas nacionais de combate à fome, à pobreza energética e à insegurança alimentar, ampliando de forma estrutural o acesso ao gás de cozinha para milhões de lares vulneráveis no país.