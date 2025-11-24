Gás do Povo avança e começa a entregar botijões em dez capitais do país

247 – O Governo Lula inicia nesta segunda-feira (24/11) a operação nacional do Gás do Povo, programa que garante recarga gratuita de botijões de gás de cozinha (GLP 13 kg) para famílias em situação de vulnerabilidade. As informações são da Agência Gov, vinculada à Secom da Presidência da República.

Segundo a publicação oficial, a primeira etapa da operação atenderá mais de 1 milhão de famílias, estruturando a expansão que deverá alcançar 15 milhões de lares até março de 2026.

Marco social alcança dez capitais na largada

A fase inicial começa em dez capitais brasileiras, seguindo a ordem de número de famílias beneficiadas:

São Paulo (SP) – 323 mil

Salvador (BA) – 170,6 mil

Fortaleza (CE) – 122,4 mil

Recife (PE) – 101 mil

Belém (PA) – 92,8 mil

Belo Horizonte (MG) – 52 mil

Goiânia (GO) – 42,5 mil

Teresina (PI) – 37 mil

Natal (RN) – 30,5 mil

Porto Alegre (RS) – 24 mil

O programa tem como objetivo enfrentar a pobreza energética, aliviar o orçamento doméstico e reduzir riscos à saúde de quem ainda depende de lenha ou materiais inflamáveis para cozinhar.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou o caráter social da iniciativa:

“Estamos garantindo segurança alimentar e qualidade de vida para milhões de brasileiros e brasileiras. A grande marca desse governo do presidente Lula é cuidar das pessoas, e o Gás do Povo é a maior iniciativa de acesso ao cozimento limpo do mundo”, afirmou.

Lula: ‘O que falta não é dinheiro, é tratar o povo com respeito’

Lançado em setembro, em Belo Horizonte, o programa foi apresentado pelo presidente Lula, que ressaltou a importância da política pública para os brasileiros mais vulneráveis.

Em suas palavras, citadas pela Agência Gov:

“Todo mundo tem que ter direito a comer e, para isso, precisa ter direito ao alimento e ao gás para cozinhar. É por isso que estamos tentando mostrar que o que falta nesse país não é dinheiro, é tratar o povo com o respeito e a decência que o povo brasileiro precisa. O governo tem que ajudar aqueles que não tiveram chance de estudar, que não tiveram oportunidade”, disse o presidente.

Como funcionará a distribuição

A Caixa Econômica Federal será responsável por operacionalizar o benefício, distribuindo vales-recarga, cadastrando revendedoras e validando o acesso dos usuários. A retirada passa a ser feita diretamente nas revendas credenciadas, sem intermediação em dinheiro, o que aumenta a rastreabilidade e reduz riscos de fraude.

A comprovação do direito ao vale poderá ser feita por meio de:

cartão do Bolsa Família,

cartão de débito da Caixa,

CPF com código de validação enviado ao celular.

Preços de referência e segurança

Em 18 de novembro, os ministérios de Minas e Energia e da Fazenda publicaram uma portaria atualizando os preços de referência do GLP. A medida aperfeiçoa a metodologia aplicada ao início da primeira etapa do programa.

Entrega direta do botijão

Esta fase marca a transição do antigo modelo, baseado em repasse financeiro, para um sistema que assegura a entrega direta da recarga. A mudança aumenta a eficiência e garante que o recurso seja aplicado exatamente naquilo que se destina: o gás utilizado no dia a dia das famílias.

Quem tem direito

Serão elegíveis as famílias inscritas no Cadastro Único, com renda per capita de até meio salário-mínimo e cadastro atualizado há pelo menos 24 meses. Têm prioridade aquelas que já recebem o Bolsa Família.

Segundo o MME, o programa reforça a política de cozimento limpo, reduzindo o uso de lenha e combustíveis poluentes que afetam, sobretudo, mulheres e crianças — problema que também tem impacto ambiental.

Meta para 2026

A expectativa do governo é que o Gás do Povo se consolide como uma das maiores políticas públicas nacionais de combate à fome e à pobreza energética. Até março de 2026, a meta é alcançar mais de 15 milhões de famílias.