Consulta pública sobre leilão de baterias para armazenar energia eólica e solar sai na segunda-feira

247 – O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou nesta sexta-feira (7) que a portaria de abertura de consulta pública sobre o leilão de baterias será publicada na próxima segunda-feira (10). A informação foi divulgada pela Agência iNFRA. Segundo o ministro, o certame deve ser realizado em 2026 e representa um avanço estratégico na diversificação da matriz elétrica nacional.

“O Brasil avançou muito já em eólica e solar. E segunda-feira sai a consulta pública do leilão de baterias, que será o primeiro da nossa história, exatamente porque a eólica e solar são intermitentes e não são armazenáveis. Então, precisamos de baterias”, afirmou Silveira

O leilão busca estimular o armazenamento de energia, um dos principais desafios das fontes renováveis. Com o crescimento da geração eólica e solar no país, o uso de baterias de larga escala se torna essencial para garantir a estabilidade e o fornecimento contínuo do sistema elétrico nacional.

Marco para o setor energético brasileiro

O leilão de baterias será o primeiro do tipo no Brasil e deve estabelecer um novo modelo de contratação, voltado à integração de soluções de armazenamento à rede elétrica. A expectativa do Ministério de Minas e Energia é que a iniciativa atraia investimentos – especialmente de empresas da China, que são líderes no setor – e incentive a inovação tecnológica no setor.

A medida também reforça o compromisso do governo federal com a transição energética e com a redução das emissões de gases de efeito estufa, aproveitando o potencial das fontes limpas e renováveis.