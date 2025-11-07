Lula pede reparações climáticas: "para os Condenados da Terra"

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta sexta-feira (7) que os países do Norte Global deixem de cobrar juros sobre o financiamento ambiental a países do Sul Global e foi além, cobrando reparações climáticas das nações que se desenvolveram, segundo ele, às custas de oportunidades negadas ao que chamou de "os condenados da terra".

"Crescer é fácil, mas se desenvolver de forma equilibrada é um desafio tão difícil que nenhum país do mundo teria sido capaz de atingir. As contribuições a nível nacional são o caminho para sustentar o desenvolvimento sustentável", disse o presidente Lula, em conferência em Belém-PA, antecedente à COP 30 sobre o Acordo Climático de Paris.

O presidente Lula defendeu "um novo modelo econômico sem sacrificar a geração de riqueza, dando ao Sul Global as oportunidades que lhe foram negadas no passado, sem abrir mão de reivindicar daqueles que mais se beneficiaram historicamente das emissões, que façam jus a suas responsabilidades".

Ele ainda afirmou que não é possível, mais uma vez, "sentenciar os condenados da terra", aludindo à obra literária de Frantz Fanon.