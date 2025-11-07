China apoia ação do Brasil pela proteção global conjunta das florestas tropicais

247 - O vice-premiê chinês Ding Xuexiang pediu nesta quinta-feira (7) um esforço conjunto de todos os países para promover a conservação das florestas tropicais, durante um almoço oferecido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no âmbito do fundo de conservação ambiental gloval “Tropical Forests Forever Facility” (TFFF), informou a agência Xinhua.

Ding enfatizou que a proteção das florestas tropicais 'está diretamente ligada à sobrevivência e ao bem-estar da humanidade', representando uma 'causa comum a todos os povos'.

Ele também destacou que essa missão exige esforços conjuntos de todos os países e defendeu o trabalho colaborativo para promover o avanço da preservação das florestas tropicais.

O vice-premiê afirmou que os países desenvolvidos, no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, devem oferecer financiamento adequado para apoiar as nações em desenvolvimento na redução do desmatamento e da degradação das florestas tropicais.

Ele acrescentou ainda que a China está disposta a reforçar a cooperação com todos os parceiros nesse campo e a contribuir de forma mais ampla para a governança global do clima e do meio ambiente.

O evento contou com a presença do presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, da presidente do Suriname, Jennifer Simons, do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, do presidente da França, Emmanuel Macron, do secretário-geral da ONU, António Guterres, e do presidente do Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, entre outras autoridades que também discursaram.