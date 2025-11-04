Fundo para florestas tem boa aceitação pelos países, diz Haddad

Elaine Patricia Cruz, repórter da Agência Brasil - A proposta do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), liderada pelo Brasil, vem obtendo boa aceitação pelos demais países, disse nesta terça-feira (4) o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante conversa com jornalistas, antes de participar de uma mesa no evento COP30 Business & Finance Fórum, promovido pela Bloomberg Philanthropies, em São Paulo.

“Estou bastante animado com o fato de que o TFF, que é fundo de florestas, está sendo muito bem recebido. Esse é carro-chefe da Presidência brasileira a partir da semana que vem”, afirmou o ministro.

“Com as primeiras manifestações de apoio de alguns países, que pode ser feito semana que vem, nós entendemos que, no ano que vem, podemos ter um ano muito proveitoso para angariar os primeiros recursos,” disse ainda Haddad.

A expectativa do governo, reafirmou o ministro, é alcançar US$ 10 bilhões em investimentos públicos, até o próximo ano, para financiar as florestas tropicais de todo o planeta. “Estamos colocando na mesa de negociação uma proposta prática de sustentabilidade das florestas tropicais que está sendo bem recebida”, reforçou.

O TFFF é um mecanismo voltado à proteção de florestas e prevê que os países que preservam suas florestas tropicais serão recompensados financeiramente via fundo de investimento global. “É como se fosse um banco da floresta”, explicou o ministro da Fazenda.

“Esse fundo capta a uma taxa de juro baixa, empresta a uma taxa de juro maior e, com a diferença, com o lucro, você remunera por hectare as florestas tropicais dos países aderentes à proposta de combater o desmatamento geral”.

Esse dinheiro, esclareceu ainda o ministro, será destinado para os países com bioma de floresta tropical e que o protegem, “com um desmatamento não superior a 1/2% ao ano, mas que tende a zero”.