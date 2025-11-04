Planalto confirma mudança da capital para Belém durante a COP30

247 - O governo federal confirmou que Belém (PA) assumirá, de forma simbólica, o papel de capital do Brasil durante a realização da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025. A medida foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e anunciada pela Casa Civil nesta terça-feira (4).

A transferência simbólica da capital foi aprovada pelo Congresso Nacional. A decisão autoriza que, entre os dias 11 e 21 de novembro de 2025, os atos oficiais, despachos e decisões do presidente da República, ministros e demais autoridades sejam registrados como “ocorridos em Belém”. A iniciativa abrange os Três Poderes da República — Executivo, Legislativo e Judiciário — reforçando o papel da cidade como centro das atenções políticas e diplomáticas durante o evento internacional.

A COP30 deverá reunir mais de 60 mil participantes, entre líderes mundiais, representantes de governos, especialistas e organizações da sociedade civil. A conferência, considerada uma das mais importantes da agenda global sobre o clima, busca firmar novos compromissos de redução de emissões e acelerar políticas públicas voltadas à sustentabilidade.

Esta será a maior conferência organizada pela ONU no Brasil desde a histórica Rio-92, realizada há mais de três décadas. Com a mudança temporária da capital, o governo pretende destacar o protagonismo da Amazônia no debate climático e reforçar o compromisso brasileiro com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável da região.