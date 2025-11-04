Defesa instala centro de monitoramento de segurança e logística para a COP30

247 - O Ministério da Defesa instalou uma sala de situação em Brasília para monitorar em tempo real as ações de segurança e logística das Forças Armadas durante a COP30, conferência do clima da ONU que será realizada em Belém (PA) em 2025. Segundo a coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, o centro, localizado na sede da pasta, na Esplanada dos Ministérios, reúne representantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica.

Segundo o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, o novo espaço tem função estratégica. “Quem quer atacar não avisa antes”, afirmou o ministro, destacando o caráter preventivo da medida e a importância de garantir a segurança dos líderes mundiais e das delegações que participarão da conferência.

Coordenação nacional de segurança

O centro de monitoramento da Defesa funcionará em sintonia com as equipes destacadas em Belém, acompanhando toda a operação militar que envolverá cerca de 8 mil integrantes das Forças Armadas. Entre as tarefas, estão o controle logístico, o apoio às delegações estrangeiras e a proteção de infraestruturas estratégicas.

De acordo com o ministro, o objetivo é “precaver possíveis situações” durante o evento, considerado um dos maiores encontros internacionais já sediados pelo Brasil na área ambiental.

Operação GLO e reforço no Pará

A criação da sala de situação complementa a operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) decretada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após solicitação do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB). A medida autoriza o uso das Forças Armadas na segurança de Belém e nas regiões onde ocorrerão atividades da COP30.

Além da capital paraense, a GLO inclui a vigilância reforçada das hidrelétricas de Belo Monte e Tucuruí, consideradas pontos estratégicos de infraestrutura energética nacional.