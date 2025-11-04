Petrobras fornecerá diesel renovável para a COP30 em Belém

247 - Durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém (PA) entre 10 e 21 de novembro de 2025, a Petrobras participará ativamente do evento com o fornecimento de combustível de menor impacto ambiental. A estatal brasileira irá disponibilizar diesel com conteúdo renovável para o transporte rodoviário e para a geração de energia elétrica, reforçando sua atuação em iniciativas de transição energética e sustentabilidade. As informações são da Petrobras.

A companhia aportará Diesel S10 com 10% de conteúdo renovável (R10) para abastecer a frota de ônibus dedicada ao evento e alimentar os geradores de energia elétrica que darão suporte às atividades da conferência, conforme a demanda operacional. A ação reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento sustentável e a busca por soluções que conciliem eficiência energética, inclusão social e proteção ambiental.

De acordo com a diretora de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, Angélica Laureano, a COP 30 representa um marco para o país e para o debate global sobre a emergência climática. “A COP 30 é uma oportunidade significativa para atualizar a agenda global em relação às discussões e iniciativas de enfrentamento dos desafios que a emergência climática nos impõem. Ao sediar a conferência, o Brasil desempenha um papel crucial na promoção do desenvolvimento sustentável e inclusivo, podendo colaborar de forma efetiva com ações para o enfrentamento das mudanças climáticas. A Petrobras se insere nesse esforço global, compartilha suas preocupações e quer ser parte das soluções para o sucesso do encontro”, afirmou.

O fornecimento do combustível faz parte de um acordo de cooperação internacional firmado entre a Petrobras e a Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI), entidade intergovernamental que reúne 23 países da região e atua na promoção de atividades educativas, científicas, tecnológicas e culturais. Com ampla experiência em ações de cooperação multilateral, a OEI tem desempenhado papel relevante na articulação de iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável e à inovação.