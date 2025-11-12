Luz para Todos: Silveira anuncia R$ 1,4 bi para levar energia solar a 150 mil pessoas no Pará

247 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou nesta quarta-feira (12), durante a COP 30, em Belém (PA), a liberação de R$ 1,4 bilhão em investimentos para a expansão do Programa Luz para Todos no Pará.

O recurso permitirá cerca de 43 mil novos atendimentos em comunidades remotas e indígenas, beneficiando mais de 150 mil pessoas com o acesso à energia elétrica por meio de kits de painéis solares e baterias.

“Essa é mais uma demonstração do esforço do nosso governo, liderado pelo presidente Lula, de combater a pobreza energética em todos os cantos do nosso país. Luz é desenvolvimento, estamos levando dignidade e esperança de uma vida melhor para milhares de pessoas. E esse anúncio simbólico, em meio à COP 30, também é um exemplo da liderança brasileira na transição energética e um recado para os demais países do caminho a ser seguido na universalização da energia”, afirmou o ministro.

Expansão no Pará

De acordo com o Ministério de Minas e Energia, serão cerca de 40 mil instalações em 47 municípios do estado. Outros quase três mil kits serão destinados a comunidades indígenas nos municípios de Altamira, Bannach, Cumaru do Norte, Faro, Itupiranga, Novo Repartimento, Oriximiná, Ourilândia do Norte e São Félix do Xingu.

Os contratos para execução do programa foram assinados entre a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar) — vinculada ao MME — e a Equatorial Energia. A previsão é que as obras sejam concluídas entre 22 e 34 meses.

Balanço do programa

Desde sua criação, em 2003, o Luz para Todos já levou energia elétrica a 17,7 milhões de brasileiros. Após ser retomado em 2023, o programa registrou 2,6 milhões de pessoas beneficiadas apenas no Pará.