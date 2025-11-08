Silveira mobiliza ministério para restabelecer energia elétrica no Paraná

247 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), interrompeu sua agenda oficial em Fernando de Noronha (PE) neste sábado (8) para manifestar solidariedade às famílias afetadas pelo ciclone que atingiu o Paraná com ventos que ultrapassaram 250 km/h. O fenômeno climático deixou um rastro de destruição, resultando na morte de seis pessoas e provocando a interrupção do fornecimento de energia elétrica para cerca de 290 mil consumidores.

De acordo com informações divulgadas pelo Ministério de Minas e Energia (MME), mais de 200 mil unidades já tiveram o serviço restabelecido até a noite deste sábado, mas o acesso às áreas mais afetadas ainda dificulta os trabalhos. Silveira determinou a mobilização total da pasta para garantir a retomada integral da energia elétrica no estado.

“Estamos coordenando todos os esforços para restabelecer, o mais breve possível, os serviços de distribuição, visando restabelecer a iluminação do povo do Paraná. Também estamos em permanente contato com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) , acompanhando de perto as ações de proteção e assistência às vidas", afirmou o ministro durante o evento em Noronha.

A cidade mais atingida foi Rio Bonito do Iguaçu, onde houve registros de destruição severa. Outros municípios como Dois Vizinhos, Guarapuava, Candói e Londrina também sofreram com ventos intensos e danos à infraestrutura elétrica. Treze torres de transmissão foram derrubadas e outras 13 danificadas, embora o fornecimento de energia aos consumidores não tenha sido comprometido em larga escala.

Silveira informou ainda que o ministério monitora o avanço do sistema climático, que se desloca em direção à região Sudeste, e que as equipes do setor elétrico já estão mobilizadas preventivamente para evitar novos impactos.

O MME reforçou que segue acompanhando a situação em tempo real, comprometido com a segurança e o bem-estar da população paranaense, e empenhado em minimizar os danos provocados pelo ciclone.