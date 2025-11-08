Gleisi: "governo Lula está do lado do povo paranaense"

247 - A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), afirmou neste sábado (8) que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está totalmente mobilizado para apoiar as famílias atingidas pelo tornado que devastou o município de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. Em visita à cidade, Gleisi destacou que a prioridade do governo federal é garantir socorro imediato e iniciar a reconstrução das áreas destruídas.

A ministra esteve acompanhada do ministro interino da Saúde, Adriano Massuda; do diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), Armin Braun; do diretor de Coordenação da Itaipu Binacional, Carlos Carboni; e de equipes da Defesa Civil que atuam na linha de frente do resgate.

Governo Lula envia apoio emergencial

Gleisi relatou que se reuniu com o prefeito Sezar Bovino e outras autoridades locais para definir as medidas prioritárias. “Estive hoje em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, levando nosso apoio e a solidariedade do presidente Lula às famílias atingidas pelo tornado”, escreveu. Segundo ela, o governo federal já formalizou o reconhecimento da situação de calamidade pública, o que permite o envio rápido de recursos e a ampliação da assistência humanitária.

A ministra destacou ainda que a ação do governo inclui desde o envio de alimentos e itens de higiene até o planejamento para reconstruir as áreas devastadas. “O governo do presidente Lula está mobilizado e atuando em cooperação com o estado e os municípios para garantir assistência às famílias paranaenses afetadas pelas tempestades. Já encaminhamos o reconhecimento imediato da situação de calamidade pública e vamos unir esforços para ajudar o Paraná”, afirmou.

Tragédia sem precedentes no centro-sul do Paraná

O tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu na sexta-feira (8) foi classificado como de categoria EF3, com ventos de até 250 km/h, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). O fenômeno deixou seis mortos, mais de 750 feridos e destruiu 90% da cidade, uma das mais afetadas por eventos climáticos extremos na história recente do estado.

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost) seguem atuando na busca por desaparecidos e no atendimento às famílias que perderam tudo. O governo do estado e o governo federal trabalham em conjunto para garantir abrigos, assistência médica e apoio psicológico às vítimas.

União de esforços pelo Paraná

Gleisi reforçou que a reconstrução das áreas afetadas será uma prioridade do governo Lula. “Desde o socorro emergencial, com alimentação e itens de higiene, até o planejamento para a reconstrução das áreas atingidas. É o Governo do Brasil, do lado do povo paranaense!”, declarou.