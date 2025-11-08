Prefeito diz que Rio Bonito do Iguaçu "terá que ser reconstruída do zero"

247 - Sezar Augusto Bovino, prefeito de Rio Bonito do Iguaçu, no centro-sul do Paraná, afirmou que a cidade “terá que ser reconstruída do zero” após ser devastada por um tornado de categoria EF3. O fenômeno natural atingiu o município na sexta-feira (7), deixando um cenário descrito pelas equipes de resgate como “de guerra”.

Segundo o g1, o tornado alcançou ventos de até 250 km/h e destruiu cerca de 90% da cidade, que possui aproximadamente 14 mil habitantes. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) classificou o evento como um dos mais severos já registrados no estado. O levantamento completo dos danos e do número de pessoas afetadas deve ser concluído apenas no domingo (9).

O governo estadual decretou luto oficial de três dias e estado de calamidade pública em Rio Bonito do Iguaçu, o que permite a adoção de medidas emergenciais, como dispensa de licitações e mobilização de recursos para reconstrução. A Defesa Civil confirmou que milhares de moradores foram obrigados a deixar suas casas, enquanto dezenas seguem hospitalizados em cidades vizinhas.

As equipes de resgate atuam em ritmo intenso desde o início da manhã deste sábado (8). De acordo com o coronel Jonas Emmanuel Benghi Pinto, subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros do Paraná, a prioridade é localizar possíveis vítimas soterradas. “Nossas equipes disseram que encontraram um cenário de guerra", afirmou.

O governador Ratinho Junior (PSD) informou, em nota, que embarcou nas primeiras horas do sábado para o município e que a Defesa Civil e as forças de segurança estão totalmente mobilizadas. "A Defesa Civil e as nossas forças de segurança estão em alerta, mobilizadas e acompanhando as cidades atingidas pelas fortes tempestades. Nossa solidariedade a toda a população das regiões afetadas. Seguimos em atenção permanente", escreveu nas redes sociais.