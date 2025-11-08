Lula garante "auxílio que for necessário" à população do Paraná afetada por ciclone

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assegurou neste sábado (8) que seu governo prestará o "auxílio que for necessário" à população do Paraná afetada pelo forte ciclone na região, que incluiu um tornado e deixou um rastro de destruição, ao menos cinco mortos e centenas de feridos.

Mais cedo, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, anunciou o envio de equipes de ajuda humanitária e de apoio às ações de reconstrução dos municípios paranaenses atingidos.

De acordo com a declaração postada nas redes oficiais do presidente Lula, seu governo se solidariza com as famílias que perderam seus entes queridos na tragédia ambiental e todos os afetados.

"Seguiremos apoiando a população paranaense. E prestando todo o auxílio que for necessário", afirmou o presidente Lula, após detalhar uma série de medidas que seu governo implementará para socorrer os atingidos pela tragédia:

Por @LulaOficial, no X: Quero expressar meu profundo sentimento a todas as famílias que perderam seus entes queridos no tornado em Rio Bonito do Iguaçu e em Guarapuava, no Paraná. E prestar minha solidariedade a todas as pessoas que foram afetadas.

Uma equipe liderada pela ministra Gleisi Hoffmann, composta pelos Ministérios da Saúde e da Integração e Desenvolvimento Regional, está se deslocando para a região. Técnicos da Defesa Civil Nacional especializados em ajuda humanitária e reconstrução, já estão a caminho das cidades, e profissionais da Força Nacional do SUS prestarão auxílio à população e às equipes do governo paranaense envolvidas no resgate e no auxílio às vítimas.

