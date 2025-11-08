Tornado destrói cidade no Paraná e as tempestades causam 5 mortes e 130 feridos no estado (vídeo)

247 - Um intenso sistema de baixa pressão atmosférica formado entre o Paraguai e o Sul do país impulsionou ao longo da tarde e noite de sexta-feira (7) o deslocamento de uma frente fria, associada ao deslocamento de um ciclone extratropical do continente para o oceano. Por conta dessa combinação de sistemas foram registrados vários temporais severos sobre as regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul do Paraná, informou o governo de estado do Paraná na noite de sexta-feira em comunicado.

“Uma dessas tempestades, classificada como supercélula, gerou um tornado sobre o município de Rio Bonito de Iguaçu", diz o documento. O volume de chuvas passou dos 40 mm em cidades como Candói, Guarapuava, Pinhão, Campo Mourão, São Jorge D’Oeste, Capanema, Dois Vizinhos (INMET), Boa Esperança do Iguaçu e Coronel Domingos Soares, segundo as informações oficiais.

De acordo com o site MetSul, o clima intenso também causou fortes estragos em regiões nos demais estados da Região Sul.

O município de Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná, foi arrasado pelos ventos, de acordo com o MetSul. A Defesa Civil confirmou 5 mortos e 130 feridos no estado na noite de sexta-feira, e uma série de autoridades federais expressou condolências pelas mortes.