Com ventos de até 250 km/h, tornado devastou 90% de cidade no Paraná
Evento climático em Rio Bonito do Iguaçu vitimou 6 pessoas, dentre elas uma menina de 14 anos
247 - O tornado que atingiu o interior do Paraná nesta sexta-feira (8) foi classificado como EF3, com ventos de até 250 km/h, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). O fenômeno extremo deixou seis mortos, mais de 750 feridos e destruiu 90% da cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no centro-sul do estado.
De acordo com o g1, as vítimas foram identificadas como:
- José Neri Geremias (53)
- Adriane Maria de Moura (47)
- Jurandir Nogueira Ferreira (49)
- Claudino Paulino Risse (57)
- José Gieteski (83)
- Júlia Kwapis (14)
Júlia estava na casa de uma amiga quando foi arrastada pelas rajadas de vento. Seu pai, Roberto Kwapis, relatou que ela se preparava para receber o sacramento da Crisma no fim de semana, e a família planejava um churrasco em comemoração.
Fenômeno de grande intensidade
Segundo o meteorologista Samuel Braun, do Simepar, a classificação do tornado foi determinada com base em imagens de destruição e dados de radar. "O ambiente atmosférico estava muito úmido, aquecido. Há também outros fatores, por exemplo, como a diferença dos ventos entre a superfície e os níveis mais elevados da atmosfera. Nós chamamos na meteorologia de cisalhamento. Então, esse cisalhamento estava extremamente elevado. São vários fatores que contribuíram para a formação dessas tempestades e do tornado nessa cidade", explicou.
O fenômeno foi provocado por um ciclone extratropical que atingiu o Sul do país, causando fortes chuvas e ventos também no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.
Destruição em larga escala
Imagens aéreas mostram casas completamente destruídas, veículos capotados e árvores arrancadas em Rio Bonito do Iguaçu, município de cerca de 14 mil habitantes, localizado a 400 km de Curitiba. O governo do Paraná informou que a maior parte da cidade ficou inabitável e que centenas de famílias perderam tudo.
Uma moradora descreveu à TV Globo o cenário encontrado: "Na entrada da cidade já havia sinais muito claros de que algo muito horrível aconteceu. Conforme a gente foi entrando, foi ficando mais caótico. Cenário de guerra mesmo. Carro capotado, árvore no meio da rua".
O professor de judô Marcelo Gomes contou que estava com crianças em um centro cultural quando o tornado começou. "O pai de um aluno foi fechar a porta e já veio correndo. E percebi que uma porta de segurança começou a balançar demais, reuni as crianças e levei para um espaço mais seguro. Quando fechei a porta, veio aquele bafo de poeira, terra, lama. Nos abraçamos dentro do banheiro e começamos a rezar. Quando eu abri a porta, o centro cultural todo tinha vindo abaixo. Um espaço gigante, estava tudo no chão".
Já o vigilante Adilson Camilo relatou que sua casa e sua farmácia foram destruídas. "A gente tem uma farmácia e saímos correndo, porque minha filha estava em casa. Chegamos lá, não deu dois minutos, começou a voar tudo. Voou telha, parede. Corremos para o banheiro, estourou também. Nos abraçamos e pedimos a Deus para nos proteger. O tornado durou 30, 40 segundos, e detonou tudo. Eu tenho dois carros, um deles voou dez metros. Parecia assim como se soltassem uma bomba atômica".
Operação de resgate e ajuda humanitária
O governo do Paraná enviou 30 bombeiros de várias cidades e 20 agentes do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost), com cães farejadores, para auxiliar nas buscas por vítimas. Ambulâncias de Cascavel e Guarapuava também foram deslocadas para atender os feridos, enquanto a Secretaria da Saúde disponibilizou leitos em outras regiões do estado.
O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, informou que o governo Lula (PT) prepara o envio de ajuda humanitária ao Paraná, sob coordenação do presidente. .
O governador Ratinho Junior (PSD) declarou que uma base de comando e coordenação será montada no Quartel Central do Corpo de Bombeiros de Guarapuava, de onde serão organizadas as ações de resgate e reconstrução. Caminhões com cestas básicas, kits de higiene e dormitórios deixaram Curitiba ainda na madrugada.
Outras regiões também afetadas
Além de Rio Bonito do Iguaçu, outras cidades do Paraná enfrentaram ventos intensos e danos estruturais. Dois Vizinhos registrou rajadas de 82,4 km/h, Cornélio Procópio chegou a 76 km/h e Campo Mourão, a 74,2 km/h.
O ciclone extratropical também provocou queda de árvores e postes em municípios do Sudeste, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro. As autoridades seguem em alerta para novas formações de tempestades severas nas próximas horas.
O rastro de destruição deixado pelo tornado no Paraná é considerado um dos mais graves desastres climáticos da história recente do estado, mobilizando esforços conjuntos entre governo federal, estadual e equipes de resgate para atender as vítimas e iniciar a reconstrução das áreas devastadas.