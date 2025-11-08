Desastre em Rio Bonito do Iguaçu desperta onda de solidariedade

247 - A cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no centro-oeste do Paraná, vive um cenário de devastação após ser atingida por um tornado que deixou ao menos seis mortos, 773 feridos e milhares de desabrigados. Ventos que ultrapassaram 250 km/h destruíram casas, comércios e prédios públicos, transformando a paisagem urbana na tarde da última sexta-feira (7).

Segundo o jornal Estado de S. Paulo, a tragédia mobilizou rapidamente moradores, voluntários e autoridades, que uniram esforços para socorrer as vítimas e reconstruir o município. Entre roupas, colchões e marmitas distribuídas a todo momento, a secretária de Cultura, Daiane Oliveira, expressou gratidão pela solidariedade e preocupação com o futuro: “a reconstrução vai ser delicada”, afirmou.

Comunidade se mobiliza após destruição

A força dos ventos foi tamanha que Rio Bonito perdeu praticamente todos os espaços públicos de acolhimento, incluindo o prédio da assistência social, responsável por centralizar doações. Com o apoio da comunidade, a prefeitura improvisou um ponto de abrigo no Centro de Idosos — “o único espaço grande da cidade que ficou em pé”, relatou Daiane.

Desde as primeiras horas da madrugada, equipes municipais e grupos de voluntários atuam sem descanso em resgates e na distribuição de alimentos, mesmo sob forte chuva. “Graças a Deus o povo brasileiro é muito solidário”, destacou a secretária, emocionada com o apoio de movimentos sociais, empresas e municípios vizinhos.

Prefeito e governos articulam medidas emergenciais

O prefeito Sezar Augusto Bovino (PSD) afirmou que as ações prioritárias são o acolhimento das vítimas e o planejamento da recuperação. “Estamos fazendo primeiro os atendimentos, protegendo e agasalhando as pessoas que não têm onde ir, e agora, junto com o governo do Estado e com o governo federal, estamos planejando as fontes de recuperação para a cidade”, explicou.

O governador Ratinho Junior (PSD) visitou a cidade, decretou estado de calamidade pública e autorizou a liberação imediata de recursos para assistência. A ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann (PT), e o ministro da Saúde em exercício, Adriano Massuda, também estiveram no município para acompanhar o trabalho emergencial e iniciar o planejamento da reconstrução.

“A gente vai se integrar nessa força-tarefa de ajuda emergencial”, declarou Gleisi Hoffmann. Equipes da Defesa Civil e do Ministério da Saúde permanecem na região para garantir atendimento médico e suporte aos desabrigados.

Reconstrução deve levar meses

Com o decreto de calamidade, o governo federal abriu caminho para liberar o saque do FGTS, suspender prestações habitacionais e acelerar benefícios sociais pelo INSS. A ministra informou que estudos preliminares sobre o plano de reconstrução serão apresentados nos próximos dias. “Acredito que em uma semana, ou dez dias, já vamos ter estudos preliminares para iniciar o processo”, disse.

Enquanto as autoridades traçam planos de longo prazo, moradores se apoiam na solidariedade para superar o trauma. Em meio aos destroços, Daiane resume o sentimento coletivo de resiliência: “Não se reconstrói uma vida de 38 anos tão fácil".

Como ajudar as vítimas de Rio Bonito do Iguaçu

A mobilização solidária se espalha por todo o Paraná, e diversos pontos de coleta estão recebendo doações para auxiliar os moradores afetados. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recolhe água potável, alimentos não perecíveis, roupas e calçados em todas as suas unidades no estado.

Em Curitiba, o Programa de Voluntariado Paranaense (Provopar) recebe doações na Rua Hermes Fontes, 315, no bairro Batel, das 10h às 16h nos fins de semana e das 9h às 18h em dias úteis. Já a Prefeitura de Curitiba, por meio do Disque Solidariedade, aceita doações neste domingo (9), das 8h às 12h, na sede da FAS, no Campo Comprido (Rua Eduardo Sprada, 4.520). A partir de segunda-feira (10), as contribuições também poderão ser entregues nos Cras, Creas e Ruas da Cidadania.

A OAB Paraná e a Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná (CAA-PR) estão arrecadando doações financeiras via pix pela chave 766889360001-19. Também é possível entregar donativos no Ginásio dos Bancários de Laranjeiras do Sul, na Avenida Santos Dumont, e no 9º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu, localizado na Avenida Paraná, 5725.

Em Cascavel, os pontos de coleta funcionam neste domingo (9), entre 14h e 18h, na sede da Prefeitura (Rua Paraná, 5000) e na Defesa Civil (Rua Martin Afonso de Souza, 590).