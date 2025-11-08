"Lula determinou todo apoio à população paranaense", diz Gleisi

247 - A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), foi neste sábado (9) a Rio Bonito do Iguaçu, no centro-sul do Paraná, uma das cidades mais afetadas pelo tornado que devastou a região. A comitiva incluiu o ministro interino da Saúde, Adriano Massuda; o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres (Cenad), Armin Braun; o diretor de coordenação da Itaipu Binacional, Carlos Carboni; e equipes da Defesa Civil.

Em postagem nas redes sociais, a ministra informou que “a missão é levar apoio do governo do Brasil às vítimas do tornado que atingiu cidades na região, com socorro e ajuda humanitária, além de iniciar os procedimentos para auxiliar na reconstrução, em coordenação das prefeituras com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional”. Gleisi destacou ainda que “o presidente Lula determinou que todo o apoio seja levado à população paranaense”.

Tornado deixou seis mortos e destruiu 90% da cidade

O tornado que atingiu o interior do Paraná na sexta-feira (8) foi classificado como EF3, com ventos que chegaram a 250 km/h, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). O fenômeno extremo causou a morte de seis pessoas e feriu mais de 750, além de destruir cerca de 90% da cidade de Rio Bonito do Iguaçu, que tem aproximadamente 14 mil habitantes.

As vítimas foram identificadas como José Neri Geremias (53), Adriane Maria de Moura (47), Jurandir Nogueira Ferreira (49), Claudino Paulino Risse (57), José Gieteski (83) e Júlia Kwapis (14). Júlia estava na casa de uma amiga quando foi arrastada pelos ventos. Seu pai, Roberto Kwapis, contou que ela se preparava para receber o sacramento da Crisma no fim de semana, e a família planejava um churrasco em comemoração.