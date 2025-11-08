INSS anuncia pagamento antecipado a atingidos por tornado no Paraná

247 - O Ministério da Previdência Social (MPS) e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciaram neste sábado (8) medidas emergenciais para auxiliar a população do Paraná, especialmente as famílias de Rio Bonito do Iguaçu, cidade devastada por um tornado que atingiu a região na sexta-feira (7).

O governo do Paraná decretou situação de calamidade pública em razão da destruição provocada pelo fenômeno climático e, diante do cenário, o MPS e o INSS informaram que estão mobilizados para oferecer suporte imediato às pessoas afetadas, com foco especial na proteção social e na retomada das condições mínimas de sustento.

Entre as ações anunciadas, os beneficiários do INSS que vivem na região e recebem benefícios assistenciais poderão solicitar a antecipação de sua renda mensal, medida que visa garantir alívio financeiro às famílias impactadas. Além disso, equipes do INSS serão enviadas ao local para realizar atendimentos presenciais e orientar a população sobre como efetuar o pedido de antecipação.

O Ministério ressaltou que os eventos climáticos extremos têm afetado com mais intensidade as populações em situação de vulnerabilidade, reforçando os efeitos da crise climática global. Em nota, o MPS e o INSS destacaram o papel do Estado na proteção das famílias mais fragilizadas em meio a desastres ambientais.

“Os eventos climáticos extremos têm atingido com mais força as populações em situação de vulnerabilidade social. O MPS e o INSS reafirmam seu compromisso com a proteção social dos brasileiros”, diz o texto oficial.