Lula celebra queda histórica da desigualdade e isenção do IR: "mais um passo rumo à justiça social"

247 - O presidente Lula (PT) destacou, nesta quarta-feira (26), a nova etapa da política tributária do governo, celebrando a redução histórica da pobreza e da desigualdade divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Lula afirmou que o país vive um avanço significativo tanto na renda média da população quanto no combate às desigualdades sociais. Ele atribuiu os resultados à combinação entre crescimento econômico e retomada de políticas públicas voltadas para a proteção social.

De acordo com o estudo apresentado pelo Ipea na terça-feira (25), pobreza, extrema pobreza e desigualdade atingiram, em 2024, os menores níveis desde o início da série histórica, em 1995. A renda média mensal por pessoa chegou a R$ 2.015, o maior patamar em três décadas, representando alta de quase 70% em relação aos R$ 1.191 registrados em 1995. O coeficiente de Gini recuou de 61,5 para 50,4 — queda de quase 18% — e a taxa de pobreza extrema caiu de 25% para menos de 5%.

Ao comentar os dados, Lula reforçou que o cenário atual reflete o esforço de reconstrução iniciado em 2023. “Em 2024, o Brasil atingiu o maior nível de renda de sua história, com queda da desigualdade. Fruto de trabalho sério, que fortaleceu a nossa economia, e da retomada das políticas sociais. Com a Lei que sanciono hoje, que isenta do Imposto de Renda quem recebe até R$ 5 mil e garante desconto para quem ganha até R$ 7.350, damos mais um passo firme e decisivo rumo à justiça social e ao combate à desigualdade em nosso país”, escreveu.

A lei a ser sancionada nesta quarta-feira promove a maior mudança recente no Imposto de Renda Pessoa Física. A ampliação da faixa de isenção para quem recebe até R$ 5 mil mensais deve retirar cerca de 15 milhões de brasileiros da cobrança do tributo. Também foram estabelecidos descontos para rendas de até R$ 7.350, ao mesmo tempo em que a taxação sobre rendimentos mais elevados será ampliada, incidindo sobre quem recebe acima de R$ 600 mil por ano.

Com a atualização, o governo argumenta que o novo modelo busca equilibrar a carga tributária, aliviando o peso sobre os trabalhadores e reforçando a contribuição dos mais ricos. As mudanças integram o conjunto de ações voltadas à redistribuição de renda e ao enfrentamento das desigualdades que, segundo o Executivo, continuarão guiando a agenda social e econômica do país.