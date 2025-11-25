Com Lula, pobreza e desigualdade atingem menor patamar da história

247 - Pobreza, extrema pobreza e desigualdade chegaram em 2024 aos menores níveis da série histórica iniciada em 1995, enquanto a renda média dos brasileiros atingiu seu maior patamar em 30 anos, revela estudo inédito do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) publicado nesta terça-feira (25). As informações foram divulgadas pela BBC News Brasil.

Entre 1995 e 2024, a renda média mensal por pessoa cresceu quase 70%, de R$ 1.191, para R$ 2.015. O coeficiente de Gini (indicador que mede a desigualdade e varia de 0 a 100, sendo 100 a desigualdade máxima) recuou quase 18%, de 61,5 para 50,4. E a taxa de pobreza extrema caiu de 25% para menos de 5%.

O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, celebrou os resultados. "Isso significa mais oportunidades para cada cidadão e cada cidadã do nosso país. Para nossos filhos e netos. Para o Brasil de hoje e de amanhã", escreveu Alckmin na rede X.

Alckmin também reafirmou o compromisso do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em melhorar a vida de todos os brasileiros.