Lula lidera todos os cenários de primeiro e segundo turno, diz pesquisa
Levantamento foi divulgado pelo CNT/MDA nesta terça-feira (25)
247 - Pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira (25) aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva à frente em todos os cenários de primeiro e segundo turno para as eleições de 2026.
Cenários para segundo turno (pesquisa estimulada):
Cenário 1: Lula x Jair Bolsonaro
-Lula: 49,2%;
-Jair Bolsonaro: 36,9%;
-Branco/nulo: 12,5%;
-Indeciso: 1,4%.
Cenário 2: Lula x Tarcísio de Freitas
-Lula: 45,7%;
-Tarcísio de Freitas: 39,1%;
-Branco/nulo: 12,5%;
-Indeciso: 2,7%.
Cenário 3: Lula x Ratinho Jr.
-Lula: 45,8%;
-Ratinho Jr.: 38,7%;
-Branco/nulo: 12,5%;
-Indeciso: 3%.
Cenário 4: Lula x Romeu Zema
-Lula: 47,9%;
-Romeu Zema: 33,5%;
-Branco/nulo: 15,2%;
-Indeciso: 3,4%.
Cenário 5: Lula x Ronaldo Caiado
-Lula: 46,9%;
-Ronaldo Caiado: 33,7%;
-Branco/nulo: 15,7%;
-Indeciso: 3,7%.
Cenário 6: Lula x Ciro Gomes
-Lula: 44,1%;
-Ciro Gomes: 35,1%;
-Branco/nulo: 17,6%;
-Indeciso: 3,2%.
Cenário 7: Lula x Eduardo Bolsonaro
-Lula: 49,9%;
-Eduardo Bolsonaro: 33,3%;
-Branco/nulo: 14,6%;
-Indeciso: 2,2%.
Cenário 8: Lula x Michelle Bolsonaro
-Lula: 49,1%;
-Michelle Bolsonaro: 35,6%;
-Branco/nulo: 13,7%;
-Indeciso: 1,6%.
Cenários para primeiro turno (pesquisa estimulada):
Cenário 1:
-Lula: 38,8%;
-Jair Bolsonaro: 27%;
-Ciro Gomes: 9,6%;
-Ratinho Jr.: 6,4%;
-Ronaldo Caiado: 4%;
-Romeu Zema: 2,7%
-Branco/nulo: 8,5%;
-Indecisos: 3%.
Cenário 2:
-Lula: 42%;
-Tarcísio de Freitas: 21,7%;
-Ratinho Jr.: 11,8%;
-Romeu Zema: 5,7%
-Branco/nulo: 14,7%;
-Indecisos: 4,1%.
Cenário 3:
-Lula: 42,7%;
-Eduardo Bolsonaro: 17,4%;
-Ratinho Jr.: 14%;
-Romeu Zema: 9,6%
-Branco/nulo: 13,1%;
-Indecisos: 3,2%.
Cenário 4:
-Lula: 42,7%;
-Michelle Bolsonaro: 23%;
-Ratinho Jr.: 11,4%;
-Romeu Zema: 8,3%
-Branco/nulo: 11,7%;
-Indecisos: 2,0%.
A pesquisa de opinião divulgada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), em parceria com o Instituto MDA. Foram realizadas 2.022 entrevistas entre 19 a 23 de novembro, de forma presencial e domiciliar, em 140 municípios de todas as 27 unidades federativas. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais.