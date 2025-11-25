TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      Lula lidera todos os cenários de primeiro e segundo turno, diz pesquisa

      Levantamento foi divulgado pelo CNT/MDA nesta terça-feira (25)

      O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

      247 - Pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira (25) aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva à frente em todos os cenários de primeiro e segundo turno para as eleições de 2026.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      Cenários para segundo turno (pesquisa estimulada): 

      Cenário 1: Lula x Jair Bolsonaro
      -Lula: 49,2%;
      -Jair Bolsonaro: 36,9%;
      -Branco/nulo: 12,5%;
      -Indeciso: 1,4%.

      Cenário 2: Lula x Tarcísio de Freitas
      -Lula: 45,7%;
      -Tarcísio de Freitas: 39,1%;
      -Branco/nulo: 12,5%;
      -Indeciso: 2,7%.

      Cenário 3: Lula x Ratinho Jr.
      -Lula: 45,8%;
      -Ratinho Jr.: 38,7%;
      -Branco/nulo: 12,5%;
      -Indeciso: 3%.

      Cenário 4: Lula x Romeu Zema
      -Lula: 47,9%;
      -Romeu Zema: 33,5%;
      -Branco/nulo: 15,2%;
      -Indeciso: 3,4%.

      Cenário 5: Lula x Ronaldo Caiado
      -Lula: 46,9%;
      -Ronaldo Caiado: 33,7%;
      -Branco/nulo: 15,7%;
      -Indeciso: 3,7%.

      Cenário 6: Lula x Ciro Gomes
      -Lula: 44,1%;
      -Ciro Gomes: 35,1%;
      -Branco/nulo: 17,6%;
      -Indeciso: 3,2%.

      Cenário 7: Lula x Eduardo Bolsonaro
      -Lula: 49,9%;
      -Eduardo Bolsonaro: 33,3%;
      -Branco/nulo: 14,6%;
      -Indeciso: 2,2%.

      Cenário 8: Lula x Michelle Bolsonaro
      -Lula: 49,1%;
      -Michelle Bolsonaro: 35,6%;
      -Branco/nulo: 13,7%;
      -Indeciso: 1,6%.

      Cenários para primeiro turno (pesquisa estimulada): 

      Cenário 1:
      -Lula: 38,8%;
      -Jair Bolsonaro: 27%;
      -Ciro Gomes: 9,6%;
      -Ratinho Jr.: 6,4%;
      -Ronaldo Caiado: 4%;
      -Romeu Zema: 2,7%
      -Branco/nulo: 8,5%;
      -Indecisos: 3%.

      Cenário 2:
      -Lula: 42%;
      -Tarcísio de Freitas: 21,7%;
      -Ratinho Jr.: 11,8%;
      -Romeu Zema: 5,7%
      -Branco/nulo: 14,7%;
      -Indecisos: 4,1%.

      Cenário 3:
      -Lula: 42,7%;
      -Eduardo Bolsonaro: 17,4%;
      -Ratinho Jr.: 14%;
      -Romeu Zema: 9,6%
      -Branco/nulo: 13,1%;
      -Indecisos: 3,2%.

      Cenário 4:
      -Lula: 42,7%;
      -Michelle Bolsonaro: 23%;
      -Ratinho Jr.: 11,4%;
      -Romeu Zema: 8,3%
      -Branco/nulo: 11,7%;
      -Indecisos: 2,0%.

      A pesquisa de opinião divulgada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), em parceria com o Instituto MDA. Foram realizadas 2.022 entrevistas entre 19 a 23 de novembro, de forma presencial e domiciliar, em 140 municípios de todas as 27 unidades federativas. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais.

      Artigos Relacionados

      Tags