Lula sancionará nesta quarta ampliação da isenção do IR

247 - O presidente Lula vai sancionar, nesta quarta-feira (26), a lei que amplia para R$ 5 mil a faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física. A cerimônia está marcada para as 10h30 no Palácio do Planalto, em Brasília.

Segundo o governo, a legislação que será oficializada também cria novos descontos para contribuintes que recebem até R$ 7.350 por mês. A expectativa é de que mais de 15 milhões de brasileiros passem a ficar isentos do tributo após a mudança, ampliando o alcance da desoneração na base salarial do país.

A nova regra inclui ainda aumento na taxação sobre altas rendas, voltada a contribuintes com ganhos superiores a R$ 600 mil por ano. A medida, segundo o Ministério da Fazenda, busca reforçar a progressividade do sistema tributário e redistribuir o peso da arrecadação.

Após a sanção, está prevista uma coletiva técnica com o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, e o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto. Eles detalharão os efeitos fiscais e operacionais da nova legislação.