Brasil celebra marca histórica de 8 milhões de turistas internacionais em 2025

247 – O Brasil atingiu uma marca inédita no turismo internacional ao ultrapassar a entrada de 8 milhões de visitantes estrangeiros em 2025, número celebrado nesta segunda-feira (24/11) durante evento no Museu de Arte do Rio (MAR), no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela Agência Gov, fonte original desta notícia, que destacou o lançamento dos novos “turistômetros”, painéis instalados no Rio e em Brasília para acompanhar em tempo real a chegada de turistas internacionais ao país.

A cerimônia foi comandada pelo presidente da Embratur, Marcelo Freixo, que anunciou a projeção para um novo recorde histórico: atingir 9 milhões de turistas estrangeiros até 31 de dezembro. “Chegar a 8 milhões de turistas internacionais no Brasil é mais um recorde histórico. O Brasil, que nunca chegou a 7 milhões, está chegando a 9 milhões em um ano, um aumento de mais de 40% comparado ao ano passado. A geração de emprego e de renda é o mais importante a comemorar em relação ao turismo no Brasil”, afirmou Freixo.

Turistômetros e a campanha nacional de valorização do turismo

Os dois “turistômetros” — painéis de cinco metros de altura com projeção por Inteligência Artificial — foram instalados na Orla de Copacabana e na Esplanada dos Ministérios. Eles integram a campanha nacional que celebra a marca recorde de visitantes estrangeiros, com o mote:

“O recorde no turismo estrangeiro é o orgulho de um país inteiro”.

A campanha destaca histórias reais de trabalhadores do setor turístico e reforça a importância econômica e social do crescimento do turismo internacional no Brasil.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, inaugurou o painel de Brasília simultaneamente ao evento no Rio. Ele enfatizou que o salto no turismo está diretamente ligado ao papel do presidente Lula no cenário global:

“A liderança do presidente Lula no cenário internacional, sem dúvida nenhuma, é um ponto muito importante para alcançar esse número. Hoje, o Brasil começa a colher os frutos com o turismo, gerando oportunidades, empregos e renda para o nosso país. Somos a bola da vez no cenário internacional”, destacou.

Reconhecimento internacional e articulação institucional

A expansão do turismo brasileiro também recebeu elogios da ONU Turismo. O diretor para as Américas, Heitor Kadri, afirmou:

“A equipe da Embratur está fazendo um trabalho fenomenal. Hoje existe uma verdadeira união do Governo Federal em torno do turismo, fortalecendo quem faz o setor acontecer. Tenho convicção de que vamos ajudar não só o Rio de Janeiro, mas todo o Brasil, que vem se posicionando de maneira internacionalmente contundente — algo essencial para o turismo”.

A fala reforça a percepção internacional de que o Brasil vive um momento de consolidação de sua imagem como destino em ascensão, favorecendo negócios, investimentos e a ampliação de voos internacionais.

Recordes também nos aeroportos brasileiros

Paralelamente ao crescimento do turismo internacional, o setor aéreo brasileiro registrou outro dado histórico: o país ultrapassou 100 milhões de passageiros em 2025, considerando voos domésticos e internacionais.

De janeiro a outubro, foram 106,8 milhões de passageiros, alta de 9,5% em relação ao mesmo período de 2024. Somente no mercado internacional, o Brasil movimentou 23,5 milhões de viajantes até outubro, e outubro foi o melhor mês já registrado, com 2,3 milhões de passageiros.

Embratur lança Prêmio Visit Brasil para valorizar quem promove a imagem do país

O evento no MAR marcou ainda o lançamento do Prêmio Embratur Visit Brasil, iniciativa inédita da Agência em parceria com a Revista Exame. A premiação homenageará instituições e personalidades que fortalecem a imagem do Brasil no exterior, reconhecendo ações realizadas entre 1º de novembro de 2024 e 30 de novembro de 2025.

Entre as categorias avaliadas estão:

Destinos turísticos

Companhias aéreas

Hotelaria

Aeroportos

Convention & Visitors Bureaux

Além disso, temas estratégicos serão premiados, como:

Prática Sustentável ou Turismo Regenerativo

Solução Tecnológica para o Turismo Internacional

Liderança Feminina na promoção do turismo

As inscrições já estão abertas no site oficial do prêmio e seguem até 25 de janeiro de 2026.

Os vencedores serão conhecidos em março de 2026, durante o Visit Brasil Summit, em Brasília.

Um Brasil em ascensão no mapa do turismo mundial

O conjunto de novos recordes — 8 milhões de turistas internacionais, projeção de 9 milhões até dezembro, 106 milhões de passageiros em aeroportos e campanhas nacionais de visibilidade — consolida o momento de expansão do turismo brasileiro.

Com articulação entre governo federal, Embratur, setor privado e organismos internacionais, o Brasil se reposiciona globalmente, fortalecendo sua imagem e ampliando sua participação no mercado internacional de viagens.