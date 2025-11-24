Embratur: número de turistas estrangeiros deve bater recorde

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O número de turistas estrangeiros no Brasil deve bater recorde em 2025, disse a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) nesta segunda-feira, que espera chegar à marca de mais de 9 milhões de visitantes de fora do país até dezembro com a chegada do verão e das festas de fim de ano.

Até agora, segundo a Embratur, mais de 8 milhões de estrangeiros conheceram o Brasil desde o início de 2025, uma marca histórica, e a expectativa é que a entrada de visitantes cresça ainda mais. Em 2024, 6,8 milhões de turistas de outros países visitaram o Brasil.

Para fazer essa contagem até o fim do ano, a Embratur lançou no Rio e em Brasília painéis eletrônicos, os "turistômetros".

Com cinco metros de altura cada um, os dois painéis -- um em Copacabana, no Rio, e outro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília -- vão indicar em tempo real o volume de chegada de estrangeiros no país.

"Chegamos a 8 milhões de turistas internacionais entrando no Brasil. É mais um recorde histórico. É um número espetacular. O Brasil, que nunca havia chegado a 7 milhões, está chegando a 9 milhões em um ano, um aumento de mais de 40% comparado ao ano passado", disse o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

"E o mais importante: a geração de emprego, a geração de renda. Isso é o mais importante que a gente tem aí hoje para comemorar em relação ao turismo no Brasil", acrescentou Freixo.

No começo do ano, no período pré-carnaval, Freixo já havia demonstrado, em entrevista à Reuters, otimismo com o avanço do turismo internacional neste ano e previa um resultado recorde.

A perspectiva também é de recorde de receita e arrecadação com o turismo internacional nesse ano. De janeiro a outubro foram arrecadados mais de US$6 bilhões, ante US$7,3 bilhões em todo o ano de 2024.

"O turismo é uma grande solução pra o século 21 e não podemos olhar para o 21 como olhamos o século 20. Fizemos um centro de inteligência de dados e todos os movimentos foram baseados na ciência para chegarmos a esse número de mais de 8 milhões", disse Freixo nesta segunda.

Argentinos, chilenos e norte-americanos são os estrangeiros que mais visitaram o país em 2025, segundo a Embratur.