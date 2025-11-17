Turismo sustentável ganha força com protagonismo brasileiro na COP30

247 - Direto de Belém (PA), onde a COP30 terá seus principais debates climáticos, o ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou que o encontro internacional representará uma virada estratégica para o fortalecimento do turismo sustentável na Amazônia e em todo o país. A declaração foi feita durante participação no programa Bom Dia, Ministro, transmitido na manhã desta segunda-feira (17).

Ao comentar a relevância da conferência, Sabino ressaltou que o Brasil vive um momento inédito ao assumir a presidência da Organização das Nações Unidas para o Turismo (ONU Turismo). Segundo ele, essa responsabilidade amplia a capacidade de o país conduzir discussões globais sobre sustentabilidade e inovação no setor.

Nos dias 19 e 20 de novembro, a COP30 dedicará espaço exclusivo ao turismo, com o lançamento de iniciativas voltadas à preservação e ao desenvolvimento. Entre elas, estão o Mapeamento do Turismo em Comunidades Indígenas, a série Pelos Rios da Amazônia e o Plano de Adaptação Climática do Turismo — ferramenta considerada essencial para fortalecer a resiliência da atividade econômica diante dos impactos da mudança do clima.

Ao detalhar os avanços recentes, o ministro destacou o fortalecimento dos roteiros amazônicos, como cruzeiros, trilhas guiadas e circuitos culturais que conectam visitantes a comunidades tradicionais. “O que a gente tem de protagonismo nessa área coloca o Brasil na vanguarda, com um grande diferencial competitivo, que é exatamente as nossas ações na área da sustentabilidade”, afirmou.

Sabino também destacou a criação, dentro da ONU Turismo, de um grupo voltado exclusivamente ao desenvolvimento do turismo sustentável e regenerativo. “Criamos, no âmbito da ONU Turismo, um grupo específico que trabalha exclusivamente com o turismo sustentável e regenerativo e de que forma essa atividade econômica no mundo pode ajudar a manter as florestas tropicais vivas, o meio ambiente da forma como a gente conhece e gerar desenvolvimento e perspectivas de crescimento econômico para as pessoas que vivem nessas regiões”, explicou.

A programação dedicada ao tema reunirá ministros de diversos países, além do secretário-geral da ONU e autoridades internacionais. Sabino reforçou que o Brasil chega ao debate com projetos concretos e disposição para trocar experiências. “Teremos a presença de ministros de turismo de toda parte do mundo, do secretário-geral da Organização das Nações Unidas, do presidente, que é brasileiro e sou eu. A gente tem muita coisa boa para apresentar. Claro, ouvir também sugestões e críticas”, afirmou.

O ministro apresentou ainda ações para expandir o potencial turístico da Amazônia, incluindo campanhas nacionais voltadas aos jovens do Sul e Sudeste, ampliação da aviação civil doméstica e internacional — com aumento de 18% na oferta de passagens — e programas de qualificação profissional. “O Governo do Brasil está investindo na qualificação e formação profissional. Criamos as Escolas Nacionais do Turismo, investindo na formação dos trabalhadores para esse novo mercado”, destacou.