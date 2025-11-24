Brasil ultrapassa marca de 100 milhões de passageiros nos aeroportos do país no acumulado do ano

247 - O Brasil registrou 106,8 milhões de passageiros nos aeroportos do país, de janeiro a outubro de 2025, de acordo com levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), a partir de dados estatísticos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), divulgado nesta segunda-feira (24).

A marca de 100 milhões de pessoas viajando de avião foi ultrapassada neste ano com antecedência de um mês em relação a 2024, quando foi atingida somente em novembro. No acumulado do ano, o crescimento foi de 9,5% em relação ao período de janeiro a outubro do ano passado, considerando voos domésticos e internacionais.

Os aeroportos mais movimentados do país, no acumulado do ano até outubro, considerando voos domésticos e internacional foram: Guarulhos (38,2 milhões), Congonhas (19,7 milhões), Galeão (14,2 milhões), Brasília (13,4 milhões), Confins (10,7 milhões), Campinas (10,6 milhões), Recife (8 milhões), Salvador (6,4 milhões), Porto Alegre (5,8 milhões) e Santos Dumont (4,9 milhões).

No mercado internacional, outubro também bateu recorde, com 2,3 milhões de passageiros e alta de 9,3% em relação a outubro passado. De janeiro a outubro de 2025, já são 23,5 milhões de viajantes, entre voos de fora do país e com destino internacional.

“Estamos com uma trajetória firme e constante de crescimento, com recordes mensais de brasileiros viajando de avião”, afirmou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. “Isso confirma o fortalecimento da aviação civil no país, com melhor infraestrutura nos aeroportos, regionalização dos terminais e melhores oportunidades para os brasileiros”, acrescentou.