Petrobras aprova plano de US$ 109 bilhões em investimentos, com foco em expansão, eficiência e transição energética

247 – A Petrobras aprovou, em reunião do Conselho de Administração realizada nesta sexta-feira, o Plano de Negócios 2026-2030 (PN 2026-30). As informações foram divulgadas pela própria companhia por meio de comunicado publicado em seu site oficial.

Segundo a estatal, o PN 2026-30 mantém as diretrizes do Plano Estratégico 2050 e reafirma a ambição de consolidar a Petrobras como “a melhor empresa diversificada e integrada de energia na geração de valor”, conciliando a liderança em óleo e gás com a expansão para negócios de baixo carbono, como petroquímica, fertilizantes, biocombustíveis e energias renováveis.

US$ 109 bilhões em investimentos e 311 mil empregos

O plano prevê investimentos totais de US$ 109 bilhões nos próximos cinco anos, dos quais US$ 91 bilhões em projetos já em carteira e US$ 18 bilhões em iniciativas em avaliação. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, destacou o impacto econômico do programa: “Nossos investimentos somam um volume significativo para a economia brasileira, US$ 109 bilhões, que representam 5% dos investimentos totais no país. Nossos projetos têm o potencial de gerar e sustentar 311 mil empregos diretos e indiretos e vamos contribuir com R$ 1,4 trilhão em tributos para municípios, estados e União nos próximos cinco anos.”

Ela também afirmou que a estatal seguirá “como empresa integrada e líder na transição energética justa”.

Estratégia de resiliência e controle de custos

A companhia informou que o plano foi formulado considerando um cenário de preços internacionais do petróleo mais baixos, o que reforçou a necessidade de disciplina de capital, eficiência operacional e rigor na avaliação de investimentos. A Petrobras projeta economizar US$ 12 bilhões em gastos operacionais entre 2025 e 2030.

Essa estratégia inclui:

Redução de gastos em plataformas sem produção

Otimização logística aérea e marítima

Melhor planejamento de poços e inspeções submarinas

Postergação de serviços não prioritários

A estatal destaca que todas as ações seguem diretrizes de segurança operacional, respeito ao meio ambiente e atenção às pessoas.

Foco em óleo e gás: novos FPSOs e expansão no pré-sal

O segmento de Exploração e Produção (E&P) continuará sendo o principal motor da companhia. O plano destina US$ 69,2 bilhões ao setor, dos quais 62% para projetos no pré-sal.

Entre as metas estão:

Instalar 8 novos sistemas de produção até 2030, 7 já contratados

Completar, até 2027, 11 FPSOs no campo de Búzios

Iniciar licitação para a unidade P-91

Elevar a produção de petróleo para 2,7 milhões de barris/dia em 2028

A Petrobras também ampliará investimentos exploratórios — US$ 7,1 bilhões — com destaque para as bacias do Sul e Sudeste, para a Margem Equatorial, e para projetos no exterior, como Colômbia e África do Sul.

Ampliação da capacidade de refino e novos combustíveis

O plano de negócios inclui US$ 15,8 bilhões para Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Fertilizantes.

Dentre as ações previstas:

Elevação da capacidade instalada de refino de 1,8 milhão para 2,1 milhões de barris por dia até 2030

Aumento da participação do diesel na produção total, de 40% para 45%

Conclusão do Trem 2 da RNEST e do projeto Refino Boaventura

Ampliação da produção de Diesel S-10 em 307 mil bpd

A companhia também investirá em biorrefino, incluindo a construção de planta dedicada a SAF (bioquerosene de aviação) e Diesel 100% renovável na RPBC, além de adaptações em outras refinarias.

O plano prevê ainda a construção de 20 navios de cabotagem, 18 barcaças e o afretamento de 40 novas embarcações offshore para ampliar a presença logística no país.

Fertilizantes, petroquímica e gás natural

Na área de fertilizantes, o destaque é a conclusão da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III), em Três Lagoas (MS). A Petrobras também manterá investimentos para assegurar a continuidade das operações das unidades BA, SE e da ANSA.

Em gás natural, a estatal pretende ampliar a oferta nacional e planeja novas usinas termelétricas no Complexo de Energia Boaventura, condicionadas à viabilidade em leilões de reserva de capacidade.

Avanço em energias de baixo carbono

O plano dedica US$ 4 bilhões a projetos de gás e energias de baixo carbono, além de US$ 13 bilhões em iniciativas que envolvem descarbonização, biocombustíveis, CCUS, hidrogênio de baixa emissão e P&D.

Entre os compromissos mantidos até 2030 estão:

Redução de 30% nas emissões absolutas (escopos 1 e 2)

Zero queima de rotina em flare

Intensidade de emissões de GEE no E&P limitada a 15 kgCO2e/boe

Neutralidade das emissões operacionais até 2050

Financiabilidade e sustentabilidade financeira

A Petrobras afirma que o estudo de financiabilidade indica fluxo de caixa resiliente, com Brent de equilíbrio para neutralidade da dívida líquida estimado em US$ 59 por barril em 2026 e US$ 48 em 2030.

Premissas fundamentais:

Caixa mínimo de US$ 6 bilhões

Dividendos conforme a política atual

Limite de dívida bruta de US$ 75 bilhões, com meta de convergência a US$ 65 bilhões

A estatal projeta distribuir entre US$ 45 bilhões e US$ 50 bilhões em dividendos ordinários ao longo do período.

Conclusão: expansão, eficiência e transição energética

A Petrobras conclui que o PN 2026-2030 reforça a estratégia de: