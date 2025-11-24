Petrobras ampliará investimentos em etanol e biodiesel, afirma presidente

247 - A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou na segunda-feira (24) que a estatal estuda retornar ao setor de etanol e ampliar a produção de biodiesel como parte de uma estratégia de expansão em combustíveis renováveis.

Chambriard destacou que a companhia pretende intensificar iniciativas voltadas a fontes menos poluentes e diversificar sua presença no mercado de energia. “Estamos pensando fortemente em retorno ao etanol, vamos estar incrementando a produção de biodiesel... nós vamos mais adiante exacerbar nossos investimentos em eólica, solar, hidrogênio etc”, afirmou.

A executiva observou que, no momento, a empresa prioriza investimentos em pesquisa e desenvolvimento nas áreas solar e eólica, por ainda se tratarem de tecnologias de alto custo. Segundo ela, a Petrobras exerce papel estratégico no abastecimento nacional: “A Petrobras é fornecedora de 31% de toda a energia primária gerada no Brasil. Com o país e a demanda de energia crescendo, temos que crescer juntos, porque senão a gente perde a relevância”.

Ela acrescentou que a companhia projeta aumentar substancialmente sua oferta de energia primária nas próximas décadas. O objetivo, segundo Magda, é acompanhar o avanço do consumo energético nacional: “Foi acordado ano passado que até 2050 a Petrobras pretende crescer com o Brasil, mantendo esse nível de 31% de geração de energia primária”. Para isso, será necessário elevar a oferta nacional em pelo menos 60% até o período.