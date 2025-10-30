Campo de Búzios atinge marco histórico de 1 milhão de barris por dia

247 - O campo de Búzios, localizado no pré-sal da Bacia de Santos e operado pela Petrobras, alcançou um feito histórico na quarta-feira (29): a marca de 1 milhão de barris de petróleo produzidos por dia, um recorde inédito que consolida o protagonismo da estatal no setor energético nacional. A informação foi divulgada pela Agência Petrobras, que destacou o avanço como um marco de eficiência tecnológica e de gestão.

Segundo a estatal, Búzios é o segundo campo da Petrobras a ultrapassar o patamar de 1 milhão de barris diários, feito antes registrado apenas por Tupi, também no pré-sal. A presidente da companhia, Magda Chambriard, ressaltou o papel estratégico do campo na trajetória da empresa.

“A trajetória da Petrobras é marcada pela superação de desafios, desbravamento de novas fronteiras geológicas e desenvolvimento de tecnologias. Todas as vezes que disseram que não seria possível, nosso corpo técnico foi lá e fez. Hoje, 80% da nossa produção vem do pré-sal, onde temos dois campos gigantes, Búzios e Tupi”, afirmou Chambriard.

Um gigante em águas profundas

Descoberto em 2010 e em operação desde 2018, o campo de Búzios se tornou referência global em produtividade. Com poços localizados a mais de 2 mil metros de profundidade, o campo é reconhecido por abrigar os reservatórios mais espessos e produtivos do país, cuja dimensão ultrapassa o dobro da Baía de Guanabara.

Atualmente, seis unidades produtoras estão em funcionamento: P-74, P-75, P-76, P-77 e os FPSOs Almirante Barroso e Almirante Tamandaré, sendo esta última a maior plataforma em capacidade de produção do Brasil, com 225 mil barris por dia. Uma sétima unidade, o FPSO P-78, chegou recentemente ao campo e passa por fase de interligação de poços antes de iniciar a operação.

Tecnologia e reconhecimento internacional

Além do recorde de produção, o projeto Búzios 7, que envolve a plataforma Almirante Tamandaré e toda a infraestrutura submarina de dutos e poços, recebeu na quarta-feira (30) o Prêmio OTC Brasil Distinguished Achievement Award for Companies, concedido pela Offshore Technology Conference (OTC) — um dos eventos mais importantes do mundo na área de petróleo e gás offshore.

A diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia Anjos, destacou que o resultado é fruto da combinação entre inovação e gestão de alto desempenho.

“Atingir 1 milhão de barris por dia é um resultado que mostra o acerto de nossas estratégias, adequadas a um campo da magnitude excepcional e que, além do volume gigantesco, dispõe de reservas substanciais de petróleo leve”, afirmou.

As tecnologias premiadas pela OTC incluem sistemas de flare fechado, que reduzem emissões de gases de efeito estufa, e métodos de aproveitamento de calor, capazes de diminuir a demanda energética das unidades de produção.

Um marco para o futuro energético do Brasil

Com reservas expressivas e infraestrutura de ponta, Búzios se consolida como um dos maiores e mais rentáveis campos offshore do mundo. Localizado a cerca de 180 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, o campo é operado pela Petrobras, que detém participação majoritária, em parceria com as chinesas CNOOC e CNPC, além da Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA).