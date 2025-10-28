Petrobras bate recorde de produção com plataforma em Búzios

247 – A Petrobras informou que o FPSO Almirante Tamandaré, que opera no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, atingiu no último sábado (25) a vazão recorde instantânea de 270 mil barris de petróleo por dia (bpd). Ao longo de outubro, a média de produção da unidade tem superado 250 mil bpd, volume acima da capacidade nominal de 225 mil bpd.

Segundo a estatal, o projeto da plataforma — afretada à SBM Offshore — foi desenvolvido com margens que permitem alcançar até 270 mil bpd em determinados períodos, sem necessidade de obras adicionais. A Petrobras destacou que essa marca reflete o êxito das ações voltadas ao aumento da eficiência operacional, todas realizadas sob rigorosos protocolos de segurança e com a devida aprovação dos órgãos reguladores.

Campo de Búzios e reconhecimento internacional

O FPSO Almirante Tamandaré integra o Projeto Búzios 7, sexto sistema de produção do campo, e é peça-chave para que a área atinja a marca de 1 milhão de barris de petróleo por dia até o fim de 2025. A companhia projeta que o campo de Búzios se torne, em breve, o maior campo produtor da Petrobras.

O projeto Búzios 7 — que engloba também infraestrutura submarina, como dutos e poços — será agraciado nesta semana com o Prêmio OTC Brasil Distinguished Achievement Award for Companies, concedido pela Offshore Technology Conference, um dos eventos mais prestigiados do setor mundial de petróleo e gás offshore.