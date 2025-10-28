Petrobras avalia que Búzios pode dobrar produção de barris por dia, diz Magda Chambriard

247 - A Petrobras está prestes a atingir um marco histórico em sua produção de petróleo. A presidente da estatal, Magda Chambriard, anunciou nesta terça-feira (28) que o campo de Búzios, localizado no pré-sal da Bacia de Santos, deve alcançar em breve a marca de 1 milhão de barris por dia, com potencial para dobrar esse volume nos próximos anos. As declarações foram feitas durante a conferência internacional OTC Brasil, realizada no Rio de Janeiro.

“Estamos prestes a produzir 1 milhão de barris por dia no campo de Búzios... Acreditamos que Búzios pode chegar a 2 milhões de barris”, afirmou Chambriard. Ela, contudo, ponderou: “Búzios vai sim se aproximar de 2 milhões de barris, mas não vou prometer que será uma produção de 2 milhões”.

Búzios se consolida como o maior campo produtor do Brasil

Com produção de 821,88 mil barris por dia em agosto, Búzios ultrapassou Tupi e se tornou o maior campo produtor do país, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP). A Petrobras detém 88,99% de participação no projeto, enquanto as parceiras chinesas CNPC e CNOOC possuem 3,67% e 7,34%, respectivamente.

Chambriard ressaltou a relevância estratégica do campo para o crescimento da companhia: “Esse foi o campo que foi a razão para a capitalização da Petrobras e que permitiu à empresa dobrar de tamanho”.

Pico de produção previsto para 2033

A diretora-executiva de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, Renata Baruzzi, já havia antecipado que Búzios deve atingir um pico de produção de 1,8 milhão de barris diários em 2033, à medida que novas plataformas entrem em operação.

Recorde do FPSO Almirante Tamandaré

Paralelamente ao evento, a Petrobras informou que a plataforma FPSO Almirante Tamandaré, instalada em Búzios, alcançou vazão recorde de 270 mil barris de óleo por dia no último sábado. A média de outubro supera 250 mil barris diários, acima da capacidade nominal de 225 mil barris.

Segundo a companhia, o desempenho é resultado de melhorias na eficiência operacional. “Com aprimoramento de eficiência operacional pela Petrobras e parceiros chegamos a 270 mil barris por dia... Quem é que tem uma plataforma de 270 mil barris por dia pelo mundo?”, declarou Chambriard, destacando o feito inédito.

Ela revelou ainda que, em um único dia, a unidade chegou a registrar 282 mil barris produzidos, um pico histórico para a estatal.

Rumo ao 1 milhão de barris até o fim do ano

O FPSO Almirante Tamandaré faz parte do Projeto Búzios 7, o sexto sistema de produção do campo, e deve ser decisivo para que a Petrobras alcance 1 milhão de barris diários até o fim de 2025, consolidando o país entre os grandes produtores globais de petróleo.