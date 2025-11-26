Petrobras abastece 3 navios da Transpetro com "bunker" com conteúdo renovável

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras abasteceu três navios da Transpetro com combustível marítimo ("bunker") com 24% de conteúdo renovável, entre os dias 10 e 17 de novembro, no Terminal Aquaviário de São Sebastião (Tebar), em São Paulo, informou a petroleira em nota nesta quarta-feira.

O combustível, fornecido pela subsidiária Petrobras Biocombustível (PBio), abasteceu os navios Zumbi dos Palmares, com aproximadamente 1.300 toneladas, e as embarcações Rômulo Almeida e Carlos Drummond de Andrade, com cerca de 400 e 300 toneladas, respectivamente.

O comunicado vem após a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmar na segunda-feira que o Brasil "não acordou direito" para o uso de seu combustível marítimo com 24% de conteúdo renovável. Na ocasião, ela também mencionou o abastecimento de embarcações da Transpetro, mas sem entrar em detalhes.

A venda do "bunker" com conteúdo renovável é uma das iniciativas em curso pela companhia para ampliar seu portfólio de combustíveis que geram menos emissões de gases do efeito estufa.

O "bunker" da Petrobras atende às regulamentações da Organização Marítima Internacional (IMO, na sigla em inglês), que limita o teor de enxofre nos combustíveis marítimos, segundo a empresa.

Além disso, trata-se de um produto que já pode ser usado pela frota existente, sem a necessidade de adaptações técnicas.

(Por Marta Nogueira)