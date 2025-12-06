Flávio diz que Tarcísio aceita sua candidatura e busca acalmar mercados

247 – Em sua primeira entrevista após ser escolhido por Jair Bolsonaro (PL) como candidato à Presidência da República em 2026, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que sua indicação recebeu apoio imediato do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e tentou tranquilizar o mercado financeiro, que reagiu de forma agressiva ao anúncio.

A reportagem foi publicada pelo Metrópoles, que conversou com o senador nesta sexta-feira (5/12) no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, pouco antes de ele embarcar para Brasília.

Tarcísio oferece apoio total ao projeto de Flávio

Flávio relatou que, pela manhã, esteve com Tarcísio no Palácio dos Bandeirantes. O governador, até então considerado o nome preferido do setor financeiro e uma possível candidatura presidencial no campo bolsonarista, teria demonstrado plena concordância com a decisão de Jair Bolsonaro.

“Quando eu conversei com ele [Tarcísio] para falar de como é que tinha sido tomada a decisão com o presidente Bolsonaro, ele teve a postura que eu teria se fosse o contrário, que eu teria se fosse o Tarcísio o indicado pelo presidente Bolsonaro, de total apoio, de parceria, de respeito. E falou isso com todas as letras”, afirmou o senador.

Segundo Flávio, Tarcísio também lhe garantiu que poderia contar com seu apoio “para o que der e vier”.

Queda da Bolsa leva Flávio a tentar acalmar mercado

Após a coluna de Paulo Cappelli revelar a escolha de Flávio como candidato de Bolsonaro, a Bolsa de Valores (B3) despencou 4,31% nesta sexta-feira. A reação evidenciou a preferência de parte dos investidores por Tarcísio, considerado mais previsível pelo mercado.

Questionado sobre o impacto negativo, Flávio buscou transmitir segurança: “Eu sei da preferência de alguns do mercado, mas o que eu tenho que falar para todos é que fiquem muito tranquilos. Porque certamente o programa econômico que a gente vai propor para o nosso país vai ser exatamente aquilo que é melhor, não para o mercado, melhor para o povo brasileiro, mas com muita previsibilidade, com muita estabilidade e com pessoas muito sérias ao nosso lado no campo da política”, declarou.

Em tom crítico ao atual ministro da Economia, Fernando Haddad, que chamou de “Taxad”, o senador completou: “O que virá, podem ter certeza, não é que menos pior, vai ser muito melhor para a economia do nosso Brasil”.

Continuidade do "legado" de Jair Bolsonaro

Flávio afirmou ainda que sua candidatura representa a preservação do projeto político do pai, que está preso na carceragem da Polícia Federal após condenação pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado.

“E ele [Bolsonaro] tem a total confiança, o sangue do sangue dele, os mesmos princípios. E agora está na parte de eu conversar com mais pessoas para que todos entendam que, na verdade, é o projeto que vai ser vitorioso em 2026”, disse.