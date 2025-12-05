"Prontos para derrotá-lo", diz líder do governo sobre eventual candidatura de Flávio em 2026

247 - O líder do governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), reagiu nesta sexta-feira (5) às informações de que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) teria sido escolhido por seu pai, Jair Bolsonaro (PL), para representá-lo na disputa pela Presidência da República em 2026.

Segundo Igor Gadelha, do Metrópoles, a escolha pelo primogênito já foi comunicada a aliados próximos, inclusive ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), um dos cotados para concorrer. Jair Bolsonaro está preso na sede da Polícia Federal em Brasília, onde cumpre pena por tentativa de golpe de Estado.

Guimarães disse que o governo está preparado para um eventual embate nas urnas. “Nada de novo. Estamos prontos e preparados para derrotá-lo”, afirmou ao Metrópoles o líder do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao comentar a possível candidatura.

A avaliação no entorno de Jair Bolsonaro é de que Flávio ganhará projeção nacional à medida que assumir postura de pré-candidato. Ele deve intensificar agendas por diferentes regiões do país a partir de agora.