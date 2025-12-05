Jair Bolsonaro escolhe Flávio para 2026 e avisa Tarcísio, diz colunista

247 - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) escolheu o filho Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como seu candidato nas eleições presidenciais de 2026, informa o jornalista Paulo Cappelli, do Metrópoles. A decisão já foi comunicada ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que era o favorito para ser o candidato da direita na disputa do ano que vem.

Bolsonaro avalia que o filho mais velho ganhará força política à medida que assumir o comportamento de pré-candidato, intensificando viagens pelo país e ocupando espaços no debate nacional. Para o ex-presidente, Flávio tem potencial para unificar o partido e se apoiar em governadores aliados, como Tarcísio de Freitas (Republicanos), em São Paulo, e Cláudio Castro (PL), no Rio de Janeiro.

A expectativa dentro do grupo político bolsonarista é que o senador comece a liderar embates diretos com o presidente Lula, reforçando sua presença em agendas estaduais e nacionais. Integrantes da família também avaliam que Flávio transmite “previsibilidade” a setores políticos e econômicos, atribuindo essa percepção ao seu perfil considerado mais moderado em comparação aos irmãos.

No novo arranjo, cresce a possibilidade de Michelle Bolsonaro disputar uma vaga ao Senado pelo Distrito Federal, enquanto o posto de vice na chapa de Flávio poderia ser ocupado por um nome de centro. No campo governista, lideranças do PT defendem a manutenção da aliança com Geraldo Alckmin, do PSB, como candidato a vice na chapa de Lula, que deve concorrer à reeleição.

Tarcísio deve disputar a reeleição em SP

A mudança de rota foi comunicada diretamente a Tarcísio pelo próprio Flávio Bolsonaro, em conversa mantida nas últimas horas. Flávio Bolsonaro esteve em São Paulo ao menos duas vezes nesta semana para tratar do tema com o governador. Uma dessas agendas ocorreu na quinta-feira (4) e a outra nesta sexta-feira (5), em movimento interpretado como parte da consolidação de seu nome como candidato presidencial do grupo bolsonarista.

Com a decisão de Jair Bolsonaro, o desenho eleitoral interno passa a ser outro: se o ex-presidente mantiver a posição atual, Tarcísio de Freitas deverá disputar a reeleição ao governo paulista em 2026, adiando qualquer projeto presidencial próprio.