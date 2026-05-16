Urgente: fundo de advogado que recebeu dinheiro de Vorcaro comprou casa no Texas, estado onde vive Eduardo Bolsonaro

247 – Um fundo ligado a Paulo Calixto, advogado de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, comprou uma casa em Arlington, no Texas, estado americano onde vive o ex-deputado federal. A informação foi publicada pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. O imóvel foi adquirido em fevereiro por cerca de R$ 3,6 milhões pelo Mercury Legacy Trust, fundo privado de gestão patrimonial usado para administrar bens em nome de terceiros.

Paulo Calixto também administra o Havengate Development Fund, estrutura que recebeu parte dos R$ 61 milhões enviados em 2025 pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro a pedido do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Segundo Flávio, os recursos seriam destinados ao financiamento do filme Dark Horse, produção inspirada na trajetória política de Jair Bolsonaro.

A Polícia Federal investiga o destino dos valores transferidos pelo dono do Banco Master ao Havengate. Os investigadores suspeitam que parte dos recursos possa ter sido usada para custear a permanência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A PF também apura se a estrutura financeira montada no Texas teria servido para contornar bloqueios judiciais determinados pelo Supremo Tribunal Federal contra contas do ex-deputado no Brasil.

Documentos obtidos pela reportagem mostram ainda que André Porciuncula aparece como um dos responsáveis pelo Mercury Legacy Trust. Ex-policial militar, Porciuncula atuou no governo Bolsonaro como braço direito de Mario Frias na Secretaria da Cultura e é apontado por aliados de Eduardo como operador do grupo nos Estados Unidos.

Nesta semana, Flávio Bolsonaro admitiu ter solicitado dinheiro a Daniel Vorcaro, mas negou que os valores tenham sido usados para manter Eduardo Bolsonaro fora do país. Reportagem do Intercept Brasil revelou que o senador apresentou ao empresário o projeto do filme sobre Jair Bolsonaro como justificativa para os repasses milionários.

Os pagamentos ocorreram entre fevereiro e maio de 2025. Segundo a apuração, houve atrasos em parcelas previstas, levando Flávio a voltar a cobrar Vorcaro em novembro, um dia antes da prisão do banqueiro. As transferências foram feitas por meio da empresa Entre Investimentos e Participações.

Procurados pela Folha, Eduardo Bolsonaro e Paulo Calixto não responderam. Uma funcionária do escritório informou que o advogado não concederia entrevistas.

André Porciuncula, por sua vez, negou qualquer relação entre o imóvel e Eduardo Bolsonaro ou o Banco Master. "A casa não tem relação com nenhum dos dois", afirmou. Questionado sobre quem seria o verdadeiro beneficiário do imóvel, respondeu que "esta informação não é de interesse público".

Nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro classificou a investigação da PF como "tola" e negou ter sido beneficiado pelos recursos enviados por Vorcaro. Segundo ele, seu status migratório nos Estados Unidos impediria o recebimento de dinheiro por meio de fundos de investimento. "Se isso tivesse ocorrido, as próprias autoridades americanas já teriam me punido", declarou.

O ex-deputado também afirmou ter apresentado às autoridades americanas a origem de seus recursos durante o processo de imigração. Sobre Paulo Calixto, Eduardo disse que o advogado possui décadas de experiência na área de imigração, gestão patrimonial e fundos de investimento.

Ainda segundo Eduardo Bolsonaro, o filme Dark Horse seria uma produção americana, com elenco americano, o que justificaria a captação de recursos nos Estados Unidos. Ele afirmou que nem ele nem sua família são donos da obra e alegou que investidores no Brasil sofreriam perseguição política caso apoiassem um filme sobre Jair Bolsonaro.

Ao rebater as acusações, Eduardo afirmou que seu pai está preso, que ele vive no exterior e que seu irmão ainda não definiu candidatura presidencial. Para o ex-deputado, as denúncias representam apenas uma tentativa de "assassinato de reputação".

Paulo Calixto atua há mais de duas décadas nos Estados Unidos e é especializado em imigração e estruturação patrimonial. Documentos societários indicam que ele controla diversas empresas no Texas e na Flórida, incluindo a própria Havengate, aberta em 2020 no estado texano.