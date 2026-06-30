Raphinha vai a campo e se aproxima de retorno à seleção brasileira

247 - O atacante Raphinha deu um passo importante em sua recuperação ao realizar trabalho físico em campo nesta terça-feira (30), em atividade da seleção brasileira durante a Copa do Mundo. O jogador, que trata uma lesão na parte posterior da coxa direita, correu no gramado e fez alongamentos, em sinal de evolução no processo de retorno aos treinos com o elenco.

Em imagens divulgadas pela CBF, Raphinha aparece acompanhado do preparador físico Cristiano Nunes, em uma atividade ainda controlada, mas já realizada fora da academia, etapa considerada relevante para atletas em recuperação de problemas musculares.

O atacante sofreu a lesão durante a partida contra o Haiti, segundo compromisso da seleção brasileira na Copa do Mundo. Desde então, ficou fora dos jogos contra Escócia e Japão, desfalcando o setor ofensivo da equipe em uma fase decisiva da competição.

A presença de Raphinha no gramado não significa, necessariamente, retorno imediato aos jogos. O trabalho físico em campo indica avanço clínico e funcional, mas a liberação para treinar normalmente com o grupo depende da resposta do atleta às próximas etapas de recuperação e da avaliação da comissão técnica e do departamento médico.

A ausência do atacante reduziu as opções do Brasil pelos lados do campo, uma das características mais importantes do seu jogo. Raphinha é peça de velocidade, intensidade e recomposição defensiva, além de oferecer profundidade ao ataque e participação constante na construção ofensiva.

A comissão técnica acompanha a evolução do jogador com cautela, principalmente por se tratar de uma lesão muscular na coxa, região que exige controle rigoroso para evitar recaídas. O retorno gradual ao campo, com corridas e alongamentos, representa uma fase intermediária antes da possível reintegração às atividades com bola e aos treinos coletivos.

A expectativa agora é que Raphinha siga em recuperação nos próximos dias, enquanto o Brasil avalia suas condições para a sequência da Copa do Mundo. A decisão sobre sua volta aos relacionados dependerá da evolução física e da segurança médica para que o atacante volte a competir em alto nível.