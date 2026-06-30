'Lula demonstrou que é amigo do agronegócio brasileiro', diz Uczai sobre Plano Safra (vídeo)

247 – O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (SC), afirmou nesta terça-feira (30), em Brasília (DF), que o Plano Safra 2026/2027 mostra o compromisso do presidente Lula com o agronegócio brasileiro, ao comentar o pacote de R$ 525 bilhões anunciado pelo governo federal para financiar a produção rural. Conforme destacou o parlamentar, a nova proposta combina crédito, inovação tecnológica, sustentabilidade e apoio direto a médios e grandes produtores rurais.

"Lula demonstrou que é amigo do agronegócio brasileiro", afirmou Uczai. "O desenvolvimento econômico caminha de mãos dadas com a responsabilidade social", acrescentou.

O deputado defendeu que o programa representa um marco para a agricultura brasileira ao integrar financiamento, ciência e inovação no campo. "Este plano histórico integra crédito, ciência e inovação no campo para garantir eficiência, sustentabilidade e tecnologia de ponta para médios e grandes produtores", escreveu.

"Mais produção, mais tecnologia e mais alimentos na mesa: o governo Lula investe na modernização do campo para que o nosso agro continue forte, sustentável e cumprindo a sua maior missão: alimentar o Brasil e o mundo!", complementou Uczai.

A cerimônia para o lançamento do programa ocorreu no Palácio do Planalto, com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, e do ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula.

Crédito, juros e sustentabilidade

O Plano Safra 2026/2027 reúne medidas voltadas ao custeio, ao investimento e à modernização da agropecuária. Dos R$ 525 bilhões anunciados, R$ 140,2 bilhões irão para investimentos, com foco na ampliação da capacidade de armazenagem, irrigação, inovação tecnológica, renovação de máquinas e aumento da eficiência nas propriedades rurais.

O governo também aposta na queda da taxa Selic para diminuir o custo do crédito rural e ampliar a capacidade de contratação pelos produtores. Com juros menores, o setor ganha mais previsibilidade para planejar safras, organizar investimentos e conduzir a produção.

No Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), destinado aos médios produtores, o volume previsto chega a R$ 72,6 bilhões. A taxa máxima de juros será de 9% ao ano, abaixo do patamar aplicado no ciclo anterior.

O Plano Safra 2026/2027 também amplia o incentivo a práticas sustentáveis e à regularização ambiental, informou o governo. Produtores com Cadastro Ambiental Rural (CAR) em situação regular poderão obter desconto de até 0,5 ponto percentual na taxa de juros de custeio. Outros 0,5 ponto percentual poderão beneficiar agricultores que adotarem práticas agropecuárias sustentáveis, padrões de gestão e certificações reconhecidas.

Modernização, energia e tecnologia

Os recursos contemplam irrigação, inovação, recuperação de áreas produtivas, sustentabilidade, renovação de máquinas e equipamentos e melhoria da infraestrutura das propriedades.

O governo pretende modernizar o InvestAgro e ampliar o apoio a sistemas de geração e distribuição de energia renovável. O programa inclui energia solar, biomassa, energia eólica, cogeração e armazenamento de energia elétrica. Essas iniciativas podem reduzir custos operacionais, elevar a produtividade e fortalecer a segurança energética no setor agropecuário.

Armazenagem, custeio e fontes de crédito

A armazenagem terá atenção especial no novo ciclo. O Plano Safra apoia a ampliação, modernização, reforma e construção de armazéns e câmaras frias. A medida busca reduzir perdas, melhorar a logística e ampliar a capacidade de conservação e comercialização da produção.

Propostas lançadas pelo governo. Foto: Reprodução



