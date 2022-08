Às vésperas da posse, Iván Duque condecora Gustavo Petro com três títulos honorários

Apoie o 247

ARN - Como protocolo habitual na Colômbia antes de uma posse presidencial, Gustavo Petro recebeu três títulos honorários nesta sexta-feira (5) do presidente cessante, Iván Duque. A primeira, considerada a mais alta condecoração do país, foi a Ordem de Boyacá. A segunda foi a Ordem de San Carlos (para pessoas destacadas nas relações internacionais) e a terceira foi a Ordem Nacional do Mérito, que é concedida aos cidadãos por seus serviços ao país.

Este ato formal foi realizado dois dias antes do candidato de esquerda assumir neste domingo a presidência para um mandato que vai até 2026.

Cerimônia de posse

A cerimônia de posse, que acontecerá na Plaza de Bolívar em Bogotá neste domingo, contará com a presença de vários presidentes e alguns vice-presidentes da região.

Os líderes que estarão presentes na posse de Petro e Francia Márquez serão Alberto Fernández (Argentina); Luis Arce (Bolívia), Gabriel Boric (Chile); Rodrigo Chavez (Costa Rica); Guillermo Lasso (Equador); Xiomara Castro (Honduras); Laurentino Cortizo (Panamá); Mario Abdo Benítez (Paraguai) e Luis Abinader (República Dominicana). Da mesma forma, o chefe de governo de Curaçao, Bernard Whiteman, o vice-presidente de El Salvador, Félix Ulloa, a vice-presidente do Peru, Dina Boluarte, o chanceler do Brasil, Carlos França, a vice-presidente do Uruguai, Beatriz Argimón, e a primeira-dama do México, Beatriz Gutierrez.

