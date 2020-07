O que é ser membro?

Ser membro é algo relacionado exclusivamente ao canal da TV 247 no YouTube. Com uma taxa mensal o usuário passa a fazer parte de um grupo que apoia o canal financeiramente e, no caso do 247, passa a ter uma comunicação mais direta, como participar da reunião de pauta semanal com membros e assinantes. É possível também, como membro, usar emojis dos apresentadores do 247 nos comentários durante as transmissões.

O que é ser assinante?

A assinatura solidária é a melhor forma de contribuir financeiramente com o 247. Somos sustentados, além dos anúncios do site, com as assinaturas dos leitores e espectadores, que podem contribuir mensalmente, de forma fixa, ou com uma doação única e avulsa, via cartão de crédito, paypal ou boleto bancário.

Se precisar de um boleto, envie um e-mail para "[email protected]" com seu nome, endereço e CPF e a descrição do valor.

Como ser assinante ?

Estaremos explicando passo a passo.

Basta você seguir as instruções abaixo.

1 - Acesse esse link: https://www.brasil247.com/equipe/assine

2 - Em seguida irá abrir um quadro aonde você tera duas opções de ser assinante, Uma aonde você escolhe mensal o valor que deseja doar e o outro método aonde você coloca seu cartão e simplesmente deposita o valor no exato momento.

3 - Na opção mensal você escolhe o valor desejado e depois se cadastra, Já na outra opção você só irá digitar o valor que deseja e irá descontar só naquele momento sem ser mensal.

4 - Concluído todos esses passos você é simplesmente Assinante por apoiar o 247.

Obrigado por apoiar o 247.

Como apoiar o projeto Jornalistas pela Democracia ?

Estaremos explicando como apoiar os jornalistas da democracia passo a passo.

Basta você seguir as instruções abaixo.

1 - Acesse o link: https://www.catarse.me/jornalistaspelademocracia.

2 - Você vera um painel e um botão verde inscrito "Assinar este Projeto", Basta você clicar nesse botão.

3 - Quando você clicar nesse botão abrirá outra página com uma opção de multipla-escolha, Você irá clicar nessa opção e apareça para você digitar o valor que deseja.

4 - Logo em seguida você irá clicar no botão "Continuar".

5 - Para finalizar o site irá querer que você faça seu login, Caso não tenha login basta você ir na opção "Não tenho Conta" e criar.

Assim você verá quando a transação for concluída.

Como

Como permitir ou bloquear notificações de todos os sites?

1 - No computador, abra o Chrome.

2 - No canto superior direito, clique em Mais. Configurações.

3 - Em "Privacidade e segurança", clique em Configurações do site.

4 - Clique em Notificações.

5 - Escolha bloquear ou permitir as notificações:

Mais detalhes:

https://support.google.com/chrome/answer/3220216?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-BR

Como enviar superchat no canal da TV 247 no Youtube?

Siga estas instruções para comprar um Super Sticker no seu computador:

Clique no cifrão em um chat ao vivo. O chat precisa estar visível.

Selecione uma das seguintes opções:​

- Super Sticker e encontre um pacote de adesivos de que você gosta e escolha um adesivo individual para comprar.

- Super Chat e para selecionar um valor, arraste o controle deslizante ou digite o valor que quiser e inclua uma mensagem opcional.

A cor da sua mensagem e o tempo que ela permanece na parte superior do feed do chat mudam de acordo com quanto você gasta.

Clique em Comprar e enviar.

Para finalizar sua compra, siga as instruções.

Depois de comprar um Super Chat ou Super Sticker, você verá uma contagem regressiva referente ao tempo que ele ficará no topo do chat, se for o caso. O criador de conteúdo pode encerrar o chat ou a transmissão antes que esse tempo acabe. Super Stickers e Super Chats não podem ser transferidos entre vídeos.zSiga estas instruções para comprar um Super Sticker no seu computador:

Clique no cifrão em um chat ao vivo. O chat precisa estar visível. Selecione uma das seguintes opções:​ Super Sticker encontre um pacote de adesivos de que você gosta escolha um adesivo individual para comprar. Super Chat para selecionar um valor, arraste o controle deslizante ou digite o valor que quiser inclua uma mensagem opcional. A cor da sua mensagem e o tempo que ela permanece na parte superior do feed do chat mudam de acordo com quanto você gasta. Clique em Comprar e enviar. Para finalizar sua compra, siga as instruções.

Depois de comprar um Super Chat ou Super Sticker, você verá uma contagem regressiva referente ao tempo que ele ficará no topo do chat, se for o caso. O criador de conteúdo pode encerrar o chat ou a transmissão antes que esse tempo acabe. Super Stickers e Super Chats não podem ser transferidos entre vídeos. Mais informações: https://support.google.com/youtube/answer/9178363

Como comentar no site?

Entre em uma página de matéria do site, ao final da matéria encontrará um bloco de comentários do Disqus. Faça login com redes sociais e digite na caixa de mensagens o que deseja expressar.

Como compartilhar uma matéria?

Existem várias formas de compartilhar uma matérias, se estiver no celular basta clicar no ícone das redes sociais, Facebook, Twitter, Whatsapp ou Messenger no canto inferior da tela.

Se estiver no desktop basta clicar no ícones das redes socias na lado esquerdo da tela.

Como se inscrever para receber newsletter com notícias no email?

Acesse o link de inscrição e coloque seu email no formulário:

https://pagina.brasil247.com.br/newsletter-247-landingpage

Como não ser mais assinante?

Basta você simplesmente entrar na sua caixa de entrada e mandar um e-mail para "[email protected]". Com o assunto "Cancelar assinatura"

Como não ser mais membro?

Basta você seguir os exemplos do YouTube. Passo a passo de como desativar sua assinatura de membro

Cancelar sua assinatura paga

1 - Toque na sua foto de perfil > Assinaturas pagas.

2 - Toque em Gerenciar.

3 - Toque em Cancelar assinatura.

Mais informações:

https://support.google.com/youtube/answer/6308278?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=pt-BR