Brasil 247 vence o prêmio iBest como melhor canal de política do Brasil no voto popular

O veículo de comunicação, que reúne uma das equipes mais renomadas do jornalismo profissional brasileiro, ficou em primeiro lugar na preferência do público edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O Brasil 247 , que foi criado em 2011 pelo jornalista Leonardo Attuch, e que reúne em sua equipe alguns dos mais renomados jornalistas profissionais do Brasil, além de um conselho editorial com os maiores intelectuais do Brasil, foi o grande vencedor do prêmio iBest 2023, como melhor canal de política do Brasil, no voto popular. "É extremamente gratificante termos vencido na escolha do público", diz Attuch. "Isso comprova a seriedade do nosso trabalho, assim como o reconhecimento e o engajamento dos nossos leitores e telespectadores", acrescenta.

Na mídia brasileira, o Brasil 247 se destaca pelo diálogo constante com as principais lideranças e intelectuais da sociedade brasileira, assim como pela defesa de valores como a democracia plena, a brasilidade, a soberania, o desenvolvimento nacional e o respeito como aspecto essencial da linguagem e da comunicação. Outros pontos fortes são a valorização da experiência de seus profissionais, assim como o combate ao etarismo e a todas as formas de preconceito de gênero e raça.

continua após o anúncio

Em 2017, a Editora 247, que edita o site Brasil 247, deu um passo significativo em sua trajetória, ao lançar a TV 247 , hoje o maior canal independente de jornalismo no Youtube, com 1,3 milhão de inscritos e 15 horas de programação diária. Outro canal de destaque é o Cortes 247 , com quase 500 mil inscritos. "O prêmio é dedicado à toda a nossa comunidade de leitores e telespectadores, que nos ajudam a construir diariamente um veículo comprometido com a ética e o interesse nacional", diz Attuch.

No voto popular, os dez primeiros Canais de Política, pela ordem, foram Brasil 247, Antagonista, Pingo nos Is, Revista Oeste, Intercept, Carta Capital, O Globo, Poder 360, Estadão e Folha Política.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: