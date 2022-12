Princípios Editoriais

O Brasil 247 é um veículo jornalístico profissional, independente e não partidário.

Seu propósito é aperfeiçoar a democracia ao apurar a verdade dos fatos para informar e inspirar.

O compromisso do Brasil 247 é fornecer um serviço de informação e análise de maneira honesta, com a mais alta qualidade e integridade.

O Brasil 247 segue as normas e técnicas do jornalismo profissional: faz a curadoria dos fatos apurados, investiga o que é necessário, hierarquiza as notícias, dá acesso a documentos na íntegra e publica o que é essencial para o interesse público e vital para o aperfeiçoamento das instituições, da democracia e da liberdade de expressão.

O jornalismo do Brasil 247 busca sempre a neutralidade na apuração dos fatos. A meta diária é perscrutar o que se passa no “poder” em sentido amplo. O escopo da cobertura jornalística do Brasil 247 inclui as principais esferas da República, a iniciativa privada, agremiações partidárias, lobby, ativistas políticos, agências reguladoras e todas as personagens e instituições cujas atividades estiverem imbricadas com o interesse público.

O Brasil 247 também busca ativamente a diversidade de vozes entre os integrantes de sua equipe com o objetivo de refletir diferentes pontos de vista existentes na sociedade.

Os valores inarredáveis do Brasil 247 incluem:

buscar a precisão e a imparcialidade na descrição dos fatos; não se intimidar diante dos interesses escrutinados nas notícias; cobrar responsabilidade e transparência, com firmeza, dos poderes instituídos nas esferas pública e privada; manter distanciamento crítico de fontes de informação; ser pluralista e apartidário, estimulando o debate sobre temas de relevância para sociedade; obrigar-se a contemplar todos os lados possíveis e disponíveis de uma história; reconhecer e corrigir seus erros.

De maneira sucinta: o Brasil 247 se guia pelo interesse público e pela relevância jornalística dos fatos.

O sucesso e a boa governança do Brasil 247 dependem da harmonia entre independência editorial e independência financeira. Sem sucesso comercial não existe êxito jornalístico profissional de qualidade.

O Brasil 247 tem o compromisso de produzir jornalismo profissional. Busca de forma incessante o pluralismo e a imparcialidade, em respeito aos seus leitores, ao público em geral, aos anunciantes, fornecedores e parceiros.

Sem jornalismo profissional de qualidade, a democracia não sobrevive. Sem democracia madura e sólida não há como prosperar o bom jornalismo.

O Brasil 247 quer contribuir para a solidez das instituições democráticas cumprindo a missão aqui descrita.

Leia o código de conduta dos profissionais do Brasil 247 .

Leia a política de compliance do Brasil 247 .

TIPOS DE CONTEÚDO

Para cumprir sua missão com clareza e respeito aos leitores, o Brasil 247 classifica seu conteúdo nas seguintes categorias, visualmente identificadas em todas as publicações:

notícias : publicações originais produzidas pela equipe do Brasil 247 e parceiros com relatos sobre os fatos relevantes mais recentes do poder e da política. As notícias publicadas por este jornal digital incluem múltiplos pontos de vista sobre uma questão. Reportagens noticiosas não incorporam a opinião do autor;

: publicações originais produzidas pela equipe do e parceiros com relatos sobre os fatos relevantes mais recentes do poder e da política. As notícias publicadas por este jornal digital incluem múltiplos pontos de vista sobre uma questão. Reportagens noticiosas não incorporam a opinião do autor; análise : textos redigidos por jornalistas experientes do Brasil 247 com interpretações aprofundadas sobre os fatos recentes. Esse tipo de material adere às diretrizes gerais do jornal digital para reportagens noticiosas e, em geral, acompanha uma reportagem sobre o mesmo tema. Sua intenção não é exprimir uma opinião, mas oferecer ao leitor um entendimento mais sofisticado da conjuntura;

: textos redigidos por jornalistas experientes do com interpretações aprofundadas sobre os fatos recentes. Esse tipo de material adere às diretrizes gerais do jornal digital para reportagens noticiosas e, em geral, acompanha uma reportagem sobre o mesmo tema. Sua intenção não é exprimir uma opinião, mas oferecer ao leitor um entendimento mais sofisticado da conjuntura; opinião : textos escritos por convidados com amplo domínio sobre o assunto tratado. Expressam a opinião de seus autores, não a do Brasil 247, e cumprem com a missão do jornal digital de buscar o pluralismo e qualificar o debate de ideias. Conheça a equipe de articulistas fixos do Brasil 247 ;

: textos escritos por convidados com amplo domínio sobre o assunto tratado. Expressam a opinião de seus autores, não a do Brasil 247, e cumprem com a missão do jornal digital de buscar o pluralismo e qualificar o debate de ideias. Conheça a ; conteúdo patrocinado: informações de interesse público divulgadas por empresas ou instituições interessadas em veicular mensagens e ideias. Os materiais passam por curadoria rigorosa do Brasil 247 e são claramente identificados como conteúdo patrocinado em todos os locais em que são publicados e divulgados.

NOTICIÁRIO É SOBRE O PODER

O Brasil 247 não faz concessões para “caçar cliques” e turbinar sua audiência. Não publica notícias de entretenimento, sexo ou esportes. Os assuntos tratados se concentram em 3 eixos:

poder – política, macroeconomia, Justiça, negócios e tudo o que possa ter relação ao poder, em sentido amplo. Quando a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anuncia o cancelamento de todas as competições de futebol no Brasil, essa decisão interessa ao Brasil 247 e ao seu público, pois essa é uma indústria que movimenta centenas de milhões de reais. Se a Igreja Católica se posiciona sobre como os fiéis devem se comportar durante a pandemia de covid-19, isso também é notícia relevante para este jornal digital;

– política, macroeconomia, Justiça, negócios e tudo o que possa ter relação ao poder, em sentido amplo. Quando a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anuncia o cancelamento de todas as competições de futebol no Brasil, essa decisão interessa ao e ao seu público, pois essa é uma indústria que movimenta centenas de milhões de reais. Se a Igreja Católica se posiciona sobre como os fiéis devem se comportar durante a pandemia de covid-19, isso também é notícia relevante para este jornal digital; tecnologia – as novas formas de comunicação, o avanço das matrizes energéticas, o jeito que as pessoas se locomovem, os automóveis elétricos. A ideia é mostrar a imbricação de todas essas novidades com a vida dos leitores do Brasil 247 . Os avanços da ciência impactam na vida de todos e das instituições. Em abril de 2020, Congresso e STF fizeram suas primeiras sessões da história por teleconferência, e isso tem tudo a ver com tecnologia e poder;

– as novas formas de comunicação, o avanço das matrizes energéticas, o jeito que as pessoas se locomovem, os automóveis elétricos. A ideia é mostrar a imbricação de todas essas novidades com a vida dos leitores do . Os avanços da ciência impactam na vida de todos e das instituições. Em abril de 2020, Congresso e STF fizeram suas primeiras sessões da história por teleconferência, e isso tem tudo a ver com tecnologia e poder; mídia – essa indústria tem influência nas decisões em todas as esferas. O Brasil 247 busca acompanhar o mercado para informar sobre o desempenho econômico e comercial das empresas de mídia, quais são os modelos de negócios mais bem-sucedidos e como é a audiência dos principais veículos. Não se trata de cobertura de “media criticism”. A mídia é tratada como uma indústria.

POLÍTICA DE CORREÇÕES

O Brasil 247 é rigoroso em reconhecer e corrigir seus erros. Todo conteúdo em que é identificado erro factual ou informação que induza o leitor a uma interpretação incorreta é prontamente corrigido.

A correção é registrada e informada aos leitores no próprio texto, com referência ao conteúdo original incorreto.

Se alguma pessoa ou instituição foi ou se sentiu prejudicada, tem espaço garantido para retratação.

Erros e dúvidas podem ser informados à equipe por meio do e-mail do autor, divulgado no fim de cada publicação, ou pelo e-mail [email protected] Entre em contato com o Brasil 247 .

POLÍTICA DE ASSINATURAS DE TEXTOS

No Brasil 247, editores, repórteres e redatores assinam as reportagens de conteúdo original, exclusivo ou que apresentem novas informações sobre fatos que já foram relatados.

São assinados como “Brasil 247” textos produzidos com base em informações de parceiros, que não contenham informações novas ou originais em relação ao que já foi publicado sobre o assunto em outros veículos ou que não demandaram esforço individual de apuração –como, por exemplo, a divulgação de relatórios ou indicadores econômicos.

A decisão sobre a assinatura cabe aos editores, identificados na página de equipe do Brasil 247 .

POLÍTICA PARA FONTES ANÔNIMAS

Os jornalistas do Brasil 247 são orientados a evitar o chamado “off“, termo generalizado no jornalismo brasileiro para a situação em que a fonte dá uma informação sem querer ser identificada.

Todas as informações obtidas de maneira reservada, depois de checadas, devem ser submetidas à Direção de Redação ou a um editor antes de sua publicação.

O Brasil 247 jamais usa a expressão “segundo fontes” ou outras correlatas. Se o jornalista obteve uma informação de maneira reservada, deve checar a sua veracidade e assumir a responsabilidade pelo que apurou.