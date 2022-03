Bolívia: Luis Arce pede a Gabriel Boric que tenha "diálogos sinceros" para superar "a questão marítima pendente"

No ato de comemoração do Dia do Mar, o presidente boliviano disse que o direito ao mar é "inalienável e imprescritível" edit

Apoie o 247

ICL

ARN - O presidente da Bolívia, Luis Arce, pediu um diálogo bilateral com o Chile para que, sob a liderança de Gabriel Boric, "se resolva a pendência marítima" e "se ponha fim ao fechamento do povo boliviano, uma ferida que está aberta há mais de 143 anos”.



No ato de comemoração do Dia do Mar, o presidente boliviano disse que o direito ao mar é "inalienável e imprescritível" e considerou que o Chile está ciente de que "o confinamento boliviano é um de seus delitos internacionais mais graves e que o imenso dano que ele fez em 1879 está na consciência internacional".



“Temos certeza de que, mais cedo ou mais tarde, a injustiça de nosso confinamento será corrigida e reconstruiremos nossa relação ancestral e soberana com os mares, um direito com o qual nascemos como Bolívia e ao qual jamais renunciaremos”, afirmou. Arco



O presidente destacou a recente ascensão do "governo progressista" de Boric no Chile. "A partir de diálogos sinceros, podemos superar o que nos separa e priorizar o que nos une", disse.



"Devemos superar essas barreiras e quadros de relações entre os Estados, que resultaram na restrição de direitos dos povos e que levaram ao rompimento dos laços de fraternidade que nos uniam, mesmo antes da colonização e da constituição dos Estados nacionais" acrescentou Arce.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE