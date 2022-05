Candidato de esquerda Gustavo Petro lidera corrida presidencial na Colômbia, diz pesquisa

Segundo pesquisa Invamer, Gustavo Petro tem 40,6% das intenções de voto, contra 27,1% do candidato de centro-direita Federico Gutierrez edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - O candidato de esquerda à Presidência da Colômbia Gustavo Petro, um ex-guerrilheiro que promete combater a grave desigualdade no país, detém uma liderança expressiva antes da eleição do dia 29 de maio, mostrou uma pesquisa publicada na noite de quinta-feira, embora o adversário de centro-direita Federico Gutierrez tenha registrado uma leve alta nas intenções de voto.

Petro, que foi prefeito de Bogotá entre 2012 e 2015, tem 40,6% das intenções de voto, de acordo com a pesquisa Invamer. A marca é de três pontos percentuais a menos do que a registrada em uma pesquisa no dia 22 de abril.

Gutierrez, ex-prefeito da segunda maior cidade colombiana Medellín, tem 27,1%, uma alta de um ponto em relação a abril.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Se nenhum dos candidatos conquistar mais de 50% dos votos no primeiro turno e os dois forem a uma disputa de segundo-turno em junho, Petro venceria com 52,7% dos votos, contra 44,2% para Gutierrez, mostrou a pesquisa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Petro prometeu parar com todos os novos desenvolvimentos em petróleo e redistribuir as poupanças previdenciárias, enquanto Gutierrez promete melhores salários e cortes em gastos governamentais ineficientes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O candidato independente Rodolfo Hernandez, também um ex-prefeito, viu uma alta significativa nas intenções de voto no primeiro turno, saltando para 20,9%, ante 13,9% em abril.

Hernandez, que é empresário da cidade de Bucaramanga e se apresenta como o candidato anticorrupção, atraiu as atenções por conta de suas publicações extravagantes na rede social Tik Tok.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE