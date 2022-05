Chile declara estado de emergência em região abalada por conflito indígena

Apoie o 247

ICL

SANTIAGO (Reuters) - O governo do Chile declarou estado de emergência em áreas do sul do país afetadas pela intensificação da violência decorrente de um conflito prolongado entre as forças do Estado e grupos indígenas mapuches.

A ministra do Interior, Izkia Siches, anunciou o estado de emergência constitucional na segunda-feira, permitindo que os militares protejam estradas e rodovias em áreas no epicentro do conflito.

Vários grupos mapuches exigem o retorno de terras ancestrais onde atualmente operam empresas de ativos florestais. Várias pessoas, incluindo ativistas mapuches, membros das forças de segurança e trabalhadores florestais, foram mortos na violência. A sabotagem e a queima de casas, caminhões e máquinas têm aumentado nos últimos anos, em uma área que também é turística.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"É evidente que em tempos recentes tivemos um aumento de atos de violência nas estradas, testemunhamos ataques covardes", disse Siches em uma coletiva de imprensa da sede do governo, o Palácio de La Moneda. "Decidimos fazer uso de todas as ferramentas do Estado para proporcionar segurança a nossos cidadãos".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O governo de esquerda do presidente Gabriel Boric também alocará 400 bilhões de pesos (cerca de 470 milhões de dólares) para projetos de obras públicas na área, disse Siches, juntamente com planos previamente anunciados para promover a restituição de terras e criar um ministério para os povos indígenas.

O novo estado de emergência é mais limitado do que um imposto pelo governo anterior, que incluiu áreas além das estradas nas zonas atingidas pelo conflito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como candidato, Boric declarou que não tinha intenção de renovar o estado de emergência estabelecido por seu antecessor de direita, Sebastián Piñera, que havia sido prorrogado várias vezes, mas terminou em março deste ano. Alguns grupos mapuches apresentaram uma ordem de proteção no tribunal contra Piñera, dizendo que o estado de emergência era arbitrário e ilegal.

Numa tentativa de mostrar a mudança do governo, Siches viajou para a zona durante seus primeiros dias no cargo em março, mas sua viagem foi interrompida por tiros para o alto.

Na segunda-feira, Siches disse que o governo pediu ao Ministério Público um procurador para investigar organizações criminosas e atividades como tráfico de drogas e roubo de madeira na área.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE